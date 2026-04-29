Atlético de Madrid e Arsenal empatam e deixam semifinal da Champions em aberto

Gyokeres e Julián Álvarez marcaram de pênalti no 1 a 1 no Metropolitano; decisão da vaga fica para o jogo de volta no Emirates Stadium

Gyokeres: Sueco abriu o placar para o Arsenal na semi da Champions League

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18h41.

Pela ida da semifinal da Champions League, o Atlético de Madrid recebeu o Arsenal nesta quarta-feira, 29. No Metropolitano de Madrid, as equipes empataram por 1 a 1. O jogo ficou marcado pelos pênaltis, visto que os gols da partida foram marcados dessa maneira.

Diferente do jogo entre PSG x Bayern de Munique, o jogo desta quarta foi com os times mais contidos e evitando a grande exposição.

O primeiro gol saiu apenas aos 43'. Julián Ávalrez errou passe no meio, a bola ficou com Zubimendi que tabelou com Odegaard. O norueguês serviu Gyokeres na área, e o sueco ao tentar dominar foi derrubado por Hancko.

Com a penalidade marcada, o próprio Gyokeres cobrou e mandou no canto direito de Oblak para abrir o placar e colocar o Arsenal na frente.

Julián Álvarez também marca de pênalti e deixa tudo igual

Na segunda etapa, o Atleti voltou melhor e não demorou muito para empatar o placar. Aos 9', Llorente chutou e Ben White se atirou para tentar cortar o lance, mas acabou tocando com a mão esquerda na bola.

Com a penalidade marcada, Julián Álvarez foi para a cobrança. Com muita força, o argentino chutou no canto direito de Raya e empatou o duelo no Metropolitano.

Depois, Griezmann teve uma excelente chance, mas mandou a bola no travessão, na melhor chance do Atleti em virar o jogo.

O Arsenal ainda teve um pênalti marcado em cima de Eze aos 32', mas, após o árbitro analisar no VAR, acabou anulando a decisão. 
Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 5, no Emirates Stadium, pelo jogo de volta. Com o placar igualado na partida de ida, quem vencer avança. Um novo empate leva o duelo para a prorrogação.
