Corinthians x Vasco: que horas é a final da Copa do Brasil nesta quarta?

Vendas de ingressos começam nesta segunda-feira, 15, de forma escalonada

Yuri Alberto, do Corinthians: clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis (Alexandre Schneider/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h45.

Corinthians e Vasco da Gama foram confirmados finalistas da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 14.

O clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis, mesma situação entre o carioca alvinegro e o Fluminense.

Agora, os times disputam o título no jogo de ida, que acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, na quarta-feira, 17, às 21h30.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Já o jogo de volta, que garante o título a um dos clubes, vai acontecer no Maracanã, Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21, às 18h30.

Onde comprar ingressos para Corinthians x Vasco

O Corinthians divulgou as informações oficiais sobre como e onde comprar ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025 contra o Vasco.

A venda será feita de forma exclusivamente online, com abertura escalonada conforme critérios do Fiel Torcedor e exigência de biometria facial.

Os ingressos serão vendidos somente pela internet, por meio da plataforma oficial do clube. Não haverá bilheteria física.

