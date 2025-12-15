Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 15 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h45.

Última atualização em 15 de dezembro de 2025 às 14h58.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A segunda-feira de futebol europeu promete fortes emoções, com destaque para o confronto entre Manchester United e Bournemouth pela Premier League. A rodada também conta com partidas importantes nos campeonatos Italiano, Espanhol, Português e Turco, além de jogos da segunda divisão na Inglaterra e Espanha.

Entre os destaques nacionais de transmissão, estão Roma x Como, que será exibido pela CazéTV, e Braga x Santa Clara, com transmissão gratuita no YouTube pela ESPN Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Turco

  • 14h - Fenerbahçe x Konyaspor - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  • 15h45 - Braga x Santa Clara - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h45 - Porto x Estrela Amadora - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h - Rayo Vallecano x Betis - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 16h30 - Castellón x Mirandés - Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Roma x Como - CazéTV e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h - Manchester United x Bournemouth - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 17h - Sheffield Wednesday x Derby County - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje; veja horário

O jogo Manchester United x Bournemouth terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Qual canal vai passar o jogo da Roma hoje?

A partida Roma x Como será transmitida ao vivo na CazéTV (YouTube) e no Disney+, às 16h45.

Vai passar Braga x Santa Clara na TV aberta?

Não. O jogo Braga x Santa Clara será transmitido ao vivo gratuitamente no canal da ESPN Brasil no YouTube e também no Disney+, às 15h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 15.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 15.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 15.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 15.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 17h - Manchester United x Bournemouth - Campeonato Inglês

ESPN 2

  • 17h - Rayo Vallecano x Betis - Campeonato Espanhol

ESPN 4

  • 14h - Fenerbahçe x Konyaspor - Campeonato Turco
  • 17h45 - Porto x Estrela Amadora - Campeonato Português

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h - Fenerbahçe x Konyaspor - Campeonato Turco
  • 15h45 - Braga x Santa Clara - Campeonato Português
  • 16h30 - Castellón x Mirandés - Campeonato Espanhol (Segunda)
  • 16h45 - Roma x Como - Campeonato Italiano
  • 17h - Manchester United x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 17h - Sheffield Wednesday x Derby County - Campeonato Inglês (Segunda)
  • 17h - Rayo Vallecano x Betis - Campeonato Espanhol
  • 17h45 - Porto x Estrela Amadora - Campeonato Português

CazéTV (YouTube)

  • 16h45 - Roma x Como - Campeonato Italiano

ESPN Brasil (YouTube)

  • 15h45 - Braga x Santa Clara - Campeonato Português
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosFutebol europeu
Próximo

Mais de Esporte

Manchester United x Bournemouth: onde assistir e horário pela Premier League

Corinthians x Vasco: que horas é a final da Copa do Brasil nesta quarta?

Corinthians x Vasco: como comprar ingressos para final da Copa do Brasil 2025

Copa do Mundo 2026: veja e baixe o calendário da fase de grupos

Mais na Exame

Carreira

Concursos: Ibama e Incra abrem inscrições; salários podem chega a R$ 9,8 mil

Casual

A nova pousada em estilo luxo rústico na praia do Patacho

Esporte

Corinthians x Vasco: que horas é a final da Copa do Brasil nesta quarta?

Future of Money

Reino Unido quer regular criptomoedas até 2027 para ser 'hub' do setor