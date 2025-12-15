Jogos de hoje, segunda-feira, 15 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira de futebol europeu promete fortes emoções, com destaque para o confronto entre Manchester United e Bournemouth pela Premier League. A rodada também conta com partidas importantes nos campeonatos Italiano, Espanhol, Português e Turco, além de jogos da segunda divisão na Inglaterra e Espanha.
Entre os destaques nacionais de transmissão, estão Roma x Como, que será exibido pela CazéTV, e Braga x Santa Clara, com transmissão gratuita no YouTube pela ESPN Brasil.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Turco
- 14h - Fenerbahçe x Konyaspor - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
- 15h45 - Braga x Santa Clara - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h45 - Porto x Estrela Amadora - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h - Rayo Vallecano x Betis - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 16h30 - Castellón x Mirandés - Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 - Roma x Como - CazéTV e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h - Manchester United x Bournemouth - ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 17h - Sheffield Wednesday x Derby County - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje; veja horário
O jogo Manchester United x Bournemouth terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.
Qual canal vai passar o jogo da Roma hoje?
A partida Roma x Como será transmitida ao vivo na CazéTV (YouTube) e no Disney+, às 16h45.
Vai passar Braga x Santa Clara na TV aberta?
Não. O jogo Braga x Santa Clara será transmitido ao vivo gratuitamente no canal da ESPN Brasil no YouTube e também no Disney+, às 15h45.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
