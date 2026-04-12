Corinthians x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Duelo coloca os dois rivais frente a frente em situações opostas na competição; Abel Ferreira não comandará o Palmeiras no clássico

Fernando Diniz fará seu segundo jogo no comando do Corinthians ((Foto de JUAN MABROMATA / AFP via Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Publicado em 12 de abril de 2026 às 05h37.

Corinthians x Palmeiras se enfrentam neste domingo, 12, às 18h30, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente equipes em situações diferentes na temporada. Enquanto o Timão tenta se reestruturar com Fernando Diniz, o Alviverde é líder do torneio e já tem um trabalho bastante consolidado.

Na Neo Química Arena, as equipes voltam a se reencontrar após o duelo do Paulistão. Na ocasião, pela fase de grupos, o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Flaco López.

Como chega o Corinthians para o confronto

Após estrear na vitória por 2 a 0 contra o Platense pela Libertadores, Fernando Diniz fará seu segundo jogo no comando do Corinthians - e já encara o maior rival do alvinegro.

Com a torcida presente, o Timão tentará afastar a má fase e seguir subindo na tabela. Na 16ª posição, o clube está próximo da zona de rebaixamento e está há sete partidas na competição sem vencer.

Como chega o Palmeiras para o confronto

Já o Palmeiras é líder do torneio com 25 pontos e vive uma excelente fase. Vendo os adversários no retrovisor, a equipe quer seguir somando pontos e se distanciar dos outros clubes.

Na última partida, pela Libertadores, um empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla. Já no Brasileirão, são cinco jogos sem derrota.

O único ponto negativo é a ausência de Abel Ferreira. O treinador foi suspenso por oito jogos devido a expulsões recentes e não estará na beira do gramado.

Onde assistir a Corinthians x Palmeiras

O duelo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão da Record TV, Cazé TV e Premiere.

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Palmeiras (Técnico: João Martins)

Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Andreas Pereira, Marlon, Allan, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López.

Acompanhe tudo sobre:

