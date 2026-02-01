Corinthians x Arsenal: horário e onde assistir à final da Copa das Campeãs

O time feminino do Corinthians enfrenta neste domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), o Arsenal, da Inglaterra, na final da Copa das Campeãs da Fifa, o primeiro Mundial de Clubes feminino organizado pela Fifa.

A decisão acontece no Emirates Stadium, em Londres, casa do Arsenal, que terá a vantagem de jogar diante de sua torcida. Será o primeiro confronto entre Corinthians e Arsenal no futebol feminino.

O Arsenal chegou à final após golear o As Far, do Marrocos, por 6 a 0. Já o Corinthians garantiu vaga ao vencer o Gotham FC, campeão da NWSL e da Concacaf, por 1 a 0.

As brasileiras participam do torneio como campeãs da última Conmebol Libertadores, enquanto o Arsenal entra como vencedor da Champions League feminina.

Premiação da Mundial de Clubes feminino

O campeão recebe US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 11,9 milhões), enquanto o vice fica com US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,2 milhões).

Os semifinalistas ganharam US$ 200 mil cada (Gotham e ASFAR), e os clubes eliminados nas fases iniciais receberam US$ 100 mil - Auckland United, da Nova Zelândia, e Wuhan Chegu Jiangda, da China.

Onde assistir a Corinthians x Arsenal

A partida será transmitida pela CazéTV (YouTube).