Flamengo x Corinthians: veja as escalações do jogo pela Supercopa do Brasil

O Flamengo e Corinthians disputam neste domingo, 1º, o primeiro título nacional da temporada. A partida, válida pela Supercopa do Brasil, está marcada para as 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A transmissão será feita por GE TV, Globo, SporTV e Premiere.

O Flamengo garantiu vaga na decisão após vencer a última edição do Campeonato Brasileiro. O Corinthians participa como campeão da Copa do Brasil. A edição 2026 da Supercopa coloca frente a frente os dois vencedores das principais competições nacionais do ano anterior. O clube carioca busca o tetracampeonato e tenta ampliar sua vantagem como o maior vencedor do torneio. Já o Corinthians tenta conquistar o segundo título da Supercopa.

O vencedor da disputa receberá US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,26 milhões na cotação atual, valor repassado pela Conmebol à CBF.

Show na abertura

O evento contará com apresentação do cantor e compositor pernambucano João Gomes, que será responsável pelo show de abertura.

Prováveis escalações de Flamengo x Corinthians

Flamengo : Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Tite.

: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Tite. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

