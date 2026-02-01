Flamengo x Corinthians: veja as escalações do jogo pela Supercopa do Brasil

Repórter
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15h40.
O Flamengo e Corinthians disputam neste domingo, 1º, o primeiro título nacional da temporada. A partida, válida pela Supercopa do Brasil, está marcada para as 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A transmissão será feita por GE TV, Globo, SporTV e Premiere.
O Flamengo garantiu vaga na decisão após vencer a última edição do Campeonato Brasileiro. O Corinthians participa como campeão da Copa do Brasil. A edição 2026 da Supercopa coloca frente a frente os dois vencedores das principais competições nacionais do ano anterior. O clube carioca busca o tetracampeonato e tenta ampliar sua vantagem como o maior vencedor do torneio. Já o Corinthians tenta conquistar o segundo título da Supercopa.O vencedor da disputa receberá US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,26 milhões na cotação atual, valor repassado pela Conmebol à CBF.
O evento contará com apresentação do cantor e compositor pernambucano João Gomes, que será responsável pelo show de abertura.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (Sportv e Premiere) e ge.globo.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (Sportv e Premiere) e ge.globo.