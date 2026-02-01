Jogos de hoje, domingo, 1º de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Botafogo x Fluminense pelo Campeonato Carioca, a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, e o jogo decisivo Botafogo-SP x Palmeiras pelo Paulistão são os destaques do futebol deste domingo, 1º de fevereiro.

A programação do dia também inclui os grandes clássicos europeus como Tottenham x Manchester City na Premier League e Athletic Bilbao x Real Sociedad na La Liga, além das disputas no futebol feminino e nos campeonatos estaduais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Supercopa do Brasil

16h - Flamengo x Corinthians - Globo, SporTV, Premiere e ge TV

Paulistão

16h - RB Bragantino x São Bernardo - HBO Max

16h - Noroeste x Velo Clube - HBO Max

18h30 - Mirassol x Novorizontino - HBO Max

20h30 - Botafogo-SP x Palmeiras - Record, CazéTV e HBO Max

Campeonato Carioca

20h30 - Botafogo x Fluminense - SporTV e Premiere

Premier League

11h - Manchester United x Fulham - Xsports e Disney+

11h - Aston Villa x Brentford - ESPN e Disney+

11h - Nottingham Forest x Crystal Palace - Disney+

13h30 - Tottenham x Manchester City - ESPN e Disney+

La Liga

10h - Real Madrid x Rayo Vallecano - Disney+

12h15 - Real Betis x Valencia - ESPN 2 e Disney+

14h30 - Getafe x Celta de Vigo - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad - Xsports e Disney+

Campeonato Italiano

11h - Como x Atalanta - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

14h - Cremonese x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Parma x Juventus - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês

11h - Lyon x Lille - CazéTV

16h45 - Strasbourg x PSG - CazéTV

Campeonato Alemão

11h30 - Stuttgart x Freiburg - CazéTV e OneFootball

13h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - RedeTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Português

15h - Sporting x Nacional - ESPN 2 e Disney+

17h30 - Tondela x Benfica - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Argentino

19h15 - Boca Juniors x Newell's Old Boys - ESPN 4 e Disney+

21h30 - Rosário Central x River Plate - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Mineiro

20h - Betim x Cruzeiro - Premiere e SportyNet

Campeonato Baiano

16h - Barcelona-BA x Vitória - TVE Bahia

18h30 - Bahia x Porto - TVE Bahia

Campeonato Paraense

16h - Paysandu x Capitão Poço - TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (YouTube)

Campeonato Paranaense

16h - São Joseense x Londrina - Canal GOAT

18h30 - Galo Maringá x Maringá - Canal GOAT

18h30 - Operário-PR x Azuriz - Canal GOAT

Campeonato Saudita

12h15 - Al-Shabab x Al-Fayha - Canal GOAT

14h30 - Al-Fateh x Al-Hazem - BandSports, Bandplay, Band.com.br, Esporte na Band (YouTube)

14h30 - Al-Ittihad x Al-Najma - Canal GOAT e SporTV

Futebol Feminino

08h30 - Lazio (F) x Como Women (F) - Canal GOAT

11h - Parma (F) x Roma (F) - Canal GOAT

11h30 - Manchester City (F) x Chelsea (F) - ESPN 4 e Disney+

15h - Arsenal (F) x Corinthians (F) - CazéTV

Mundial de Clubes Feminino

11h45 - FAR Rabat (F) x Gotham (F) - CazéTV

Campeonato Escocês

11h - Hibernian x Rangers - Canal GOAT e OneFootball

Outros destaques internacionais

08h15 - Excelsior x Ajax - Disney+

08h30 - Torino x Lecce - Xsports e Disney+

09h30 - Fortuna Dusseldorf x Paderborn - OneFootball

09h30 - Hertha Berlin x Darmstadt - OneFootball

09h30 - Dynamo Dresden x Arminia Bielefeld - OneFootball

09h30 - Ulm x Duisburg - Canal GOAT e OneFootball

12h30 - Verl x Stuttgart II - OneFootball

15h30 - RW Essen x Wehen Wiesbaden - OneFootball

Campeonato Cearense

18h - Ceará x Horizonte - Canal GOAT, Diário do Nordeste e TVC Esporte (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Corinthians hoje?

O jogo Flamengo x Corinthians pela Supercopa do Brasil terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV, Premiere e ge TV, às 16h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Fluminense hoje?

O clássico Botafogo x Fluminense terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 20h30.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo Botafogo-SP x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max, às 20h30.

Quais jogos vão passar na Globo hoje?

Globo

16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil (em algumas praças)

Record

20h30 - Botafogo-SP x Palmeiras - Paulistão

Band

14h30 - Al-Fateh x Al-Hazem - Campeonato Saudita (BandSports)

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 1º.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil

20h30 - Botafogo x Fluminense - Campeonato Carioca

14h30 - Al-Ittihad x Al-Najma - Campeonato Saudita

ESPN

11h - Aston Villa x Brentford - Premier League

13h30 - Tottenham x Manchester City - Premier League

15h - Sporting x Nacional - Campeonato Português

ESPN 2

12h15 - Real Betis x Valencia - La Liga

ESPN 4

11h30 - Manchester City (F) x Chelsea (F) - Campeonato Inglês Feminino

14h - Cremonese x Inter de Milão - Campeonato Italiano

16h45 - Parma x Juventus - Campeonato Italiano

19h15 - Boca Juniors x Newell’s Old Boys - Campeonato Argentino

21h30 - Rosário Central x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil

20h - Betim x Cruzeiro - Campeonato Mineiro

20h30 - Botafogo x Fluminense - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

(Transmite todos os jogos da ESPN/Star+ mencionados acima)

Globoplay

16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil

20h30 - Botafogo x Fluminense - Campeonato Carioca

CazéTV

11h - Lyon x Lille - Campeonato Francês

11h30 - Stuttgart x Freiburg - Campeonato Alemão

14h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - Campeonato Alemão

15h - Arsenal (F) x Corinthians (F) - Mundial de Clubes Feminino

16h45 - Strasbourg x PSG - Campeonato Francês

20h30 - Botafogo-SP x Palmeiras - Paulistão

Canal GOAT

(Transmite partidas selecionadas dos estaduais e futebol feminino via YouTube)