Jogos de hoje, domingo, 1º de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Botafogo x Fluminense pelo Campeonato Carioca, a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, e o jogo decisivo Botafogo-SP x Palmeiras pelo Paulistão são os destaques do futebol deste domingo, 1º de fevereiro.
A programação do dia também inclui os grandes clássicos europeus como Tottenham x Manchester City na Premier League e Athletic Bilbao x Real Sociedad na La Liga, além das disputas no futebol feminino e nos campeonatos estaduais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Supercopa do Brasil
- 16h - Flamengo x Corinthians - Globo, SporTV, Premiere e ge TV
Paulistão
- 16h - RB Bragantino x São Bernardo - HBO Max
- 16h - Noroeste x Velo Clube - HBO Max
- 18h30 - Mirassol x Novorizontino - HBO Max
- 20h30 - Botafogo-SP x Palmeiras - Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Carioca
- 20h30 - Botafogo x Fluminense - SporTV e Premiere
Premier League
- 11h - Manchester United x Fulham - Xsports e Disney+
- 11h - Aston Villa x Brentford - ESPN e Disney+
- 11h - Nottingham Forest x Crystal Palace - Disney+
- 13h30 - Tottenham x Manchester City - ESPN e Disney+
La Liga
- 10h - Real Madrid x Rayo Vallecano - Disney+
- 12h15 - Real Betis x Valencia - ESPN 2 e Disney+
- 14h30 - Getafe x Celta de Vigo - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad - Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
- 11h - Como x Atalanta - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h - Cremonese x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Parma x Juventus - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
- 11h - Lyon x Lille - CazéTV
- 16h45 - Strasbourg x PSG - CazéTV
Campeonato Alemão
- 11h30 - Stuttgart x Freiburg - CazéTV e OneFootball
- 13h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - RedeTV, CazéTV e OneFootball
Campeonato Português
- 15h - Sporting x Nacional - ESPN 2 e Disney+
- 17h30 - Tondela x Benfica - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h15 - Boca Juniors x Newell's Old Boys - ESPN 4 e Disney+
- 21h30 - Rosário Central x River Plate - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Mineiro
- 20h - Betim x Cruzeiro - Premiere e SportyNet
Campeonato Baiano
- 16h - Barcelona-BA x Vitória - TVE Bahia
- 18h30 - Bahia x Porto - TVE Bahia
Campeonato Paraense
- 16h - Paysandu x Capitão Poço - TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (YouTube)
Campeonato Paranaense
- 16h - São Joseense x Londrina - Canal GOAT
- 18h30 - Galo Maringá x Maringá - Canal GOAT
- 18h30 - Operário-PR x Azuriz - Canal GOAT
Campeonato Saudita
- 12h15 - Al-Shabab x Al-Fayha - Canal GOAT
- 14h30 - Al-Fateh x Al-Hazem - BandSports, Bandplay, Band.com.br, Esporte na Band (YouTube)
- 14h30 - Al-Ittihad x Al-Najma - Canal GOAT e SporTV
Futebol Feminino
- 08h30 - Lazio (F) x Como Women (F) - Canal GOAT
- 11h - Parma (F) x Roma (F) - Canal GOAT
- 11h30 - Manchester City (F) x Chelsea (F) - ESPN 4 e Disney+
- 15h - Arsenal (F) x Corinthians (F) - CazéTV
Mundial de Clubes Feminino
- 11h45 - FAR Rabat (F) x Gotham (F) - CazéTV
Campeonato Escocês
- 11h - Hibernian x Rangers - Canal GOAT e OneFootball
Outros destaques internacionais
- 08h15 - Excelsior x Ajax - Disney+
- 08h30 - Torino x Lecce - Xsports e Disney+
- 09h30 - Fortuna Dusseldorf x Paderborn - OneFootball
- 09h30 - Hertha Berlin x Darmstadt - OneFootball
- 09h30 - Dynamo Dresden x Arminia Bielefeld - OneFootball
- 09h30 - Ulm x Duisburg - Canal GOAT e OneFootball
- 12h30 - Verl x Stuttgart II - OneFootball
- 15h30 - RW Essen x Wehen Wiesbaden - OneFootball
Campeonato Cearense
- 18h - Ceará x Horizonte - Canal GOAT, Diário do Nordeste e TVC Esporte (YouTube)
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
(Transmite todos os jogos da ESPN/Star+ mencionados acima)
Globoplay
- 16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil
- 20h30 - Botafogo x Fluminense - Campeonato Carioca
CazéTV
- 11h - Lyon x Lille - Campeonato Francês
- 11h30 - Stuttgart x Freiburg - Campeonato Alemão
- 14h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 15h - Arsenal (F) x Corinthians (F) - Mundial de Clubes Feminino
- 16h45 - Strasbourg x PSG - Campeonato Francês
- 20h30 - Botafogo-SP x Palmeiras - Paulistão
Canal GOAT
(Transmite partidas selecionadas dos estaduais e futebol feminino via YouTube)