Corinthians fica livre do transfer ban e pode voltar a contratar

Durante o banimento, o clube pode até negociar jogadores, mas não pode inscrevê-los para competições oficiais

Tetracampeonato: corinthiano comemora a conquista do título na região da Artur Alvim (Paloma Lazzaro/Exame)

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15h15.

O Corinthians já pode voltar a contratar jogadores. Nesta sexta-feira, o Santos Laguna notificou a Fifa, e a entidade máxima do futebol mundial confirmou o fim do transfer ban ao Timão.

Para derrubar a restrição de inscrever novos jogadores, o Corinthians desembolsou à vista R$ 41,6 milhões ao time mexicano.

Negociação

A negociação com os mexicanos foi feita pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e Marcelo Paz, novo diretor-executivo de futebol do clube.

Agora, o Timão fica livre para anunciar a contratação de Gabriel Paulista, que passou por exames médicos nesta sexta-feira, 9.

O Corinthians também pagou nesta semana o transfer ban da CBF via CNRD e também evitou uma nova punição ao entrar em acordo com o estafe de Matías Rojas.

O que é o transfer ban

O transfer ban no futebol é uma sanção aplicada por órgãos como a FIFA ou federações nacionais que proíbe um clube de registrar novos jogadores por um período determinado. Essa punição ocorre quando o clube descumpre regras de transferências, como:

  • Contratação irregular de jogadores menores de idade.
  • Quebra de contratos ou inadimplência em pagamentos.
  • Uso de terceiros para controlar direitos econômicos (third-party ownership).

Durante o banimento, o clube pode até negociar jogadores, mas não pode inscrevê-los para competições oficiais. O objetivo é garantir a integridade das regras e proteger atletas, especialmente menores.

Exemplos famosos

  • Chelsea (2009 e 2019): Punido por irregularidades na contratação de jogadores menores de idade.
  • Atlético de Madrid e Real Madrid (2016): Ambos receberam transfer ban por violações relacionadas a menores.
  • Barcelona (2014): Um dos casos mais conhecidos, por contratar jovens estrangeiros fora das normas da FIFA.
  • Manchester City (2019): Investigado por irregularidades envolvendo menores, mas recebeu punição mais leve.
