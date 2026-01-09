Corinthians fica livre do transfer ban e pode voltar a contratar

O Corinthians já pode voltar a contratar jogadores. Nesta sexta-feira, o Santos Laguna notificou a Fifa, e a entidade máxima do futebol mundial confirmou o fim do transfer ban ao Timão.

Para derrubar a restrição de inscrever novos jogadores, o Corinthians desembolsou à vista R$ 41,6 milhões ao time mexicano.

Negociação

A negociação com os mexicanos foi feita pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e Marcelo Paz, novo diretor-executivo de futebol do clube.

Agora, o Timão fica livre para anunciar a contratação de Gabriel Paulista, que passou por exames médicos nesta sexta-feira, 9.

O Corinthians também pagou nesta semana o transfer ban da CBF via CNRD e também evitou uma nova punição ao entrar em acordo com o estafe de Matías Rojas.

O que é o transfer ban