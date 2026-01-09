Corinthians fica livre do transfer ban e pode voltar a contratar

Tetracampeonato: corinthiano comemora a conquista do título na região da Artur Alvim (Paloma Lazzaro/Exame)
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15h15.
O Corinthians já pode voltar a contratar jogadores. Nesta sexta-feira, o Santos Laguna notificou a Fifa, e a entidade máxima do futebol mundial confirmou o fim do transfer ban ao Timão.
Para derrubar a restrição de inscrever novos jogadores, o Corinthians desembolsou à vista R$ 41,6 milhões ao time mexicano.
A negociação com os mexicanos foi feita pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e Marcelo Paz, novo diretor-executivo de futebol do clube.
Agora, o Timão fica livre para anunciar a contratação de Gabriel Paulista, que passou por exames médicos nesta sexta-feira, 9.
O Corinthians também pagou nesta semana o transfer ban da CBF via CNRD e também evitou uma nova punição ao entrar em acordo com o estafe de Matías Rojas.
O transfer ban no futebol é uma sanção aplicada por órgãos como a FIFA ou federações nacionais que proíbe um clube de registrar novos jogadores por um período determinado. Essa punição ocorre quando o clube descumpre regras de transferências, como:
Durante o banimento, o clube pode até negociar jogadores, mas não pode inscrevê-los para competições oficiais. O objetivo é garantir a integridade das regras e proteger atletas, especialmente menores.