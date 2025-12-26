Após conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, Memphis Depay lança nova música de celebração

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, aproveitou o período de férias após a conquista da Copa do Brasil para lançar uma nova música. A canção foi divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo próprio jogador nas redes sociais e já está disponível nas principais plataformas de streaming.

Intitulada "Work a Lot" (Trabalhe muito", na tradução livre), a música é cantada em inglês e aborda temas ligados à rotina de trabalho e dedicação.

O lançamento ocorre poucos dias após o título nacional, no qual o holandês marcou um dos gols da final.

Carreira musical acompanha trajetória do atacante

Esta não é a primeira experiência de Memphis Depay na música. Antes de chegar ao Corinthians, o atacante já havia lançado trabalhos autorais e colaborações, conciliando a carreira esportiva com projetos musicais.

No Brasil, Depay participou do EP "Falando com as favelas", em parceria com MC Hariel. O projeto reuniu quatro faixas e incluiu a música "Peita do Coringão", com participação de MC Marks, trazendo referências diretas à torcida e à história do clube paulista.