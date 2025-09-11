Esporte

Corinthians avança para a semifinal da Copa do Brasil: saiba quantos títulos o clube tem

Corinthians vence Athletico-PR e avança para a semifinal da Copa do Brasil, mantendo 100% de aproveitamento na competição

(Redes Sociais/Reprodução)

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09h50.

Na noite da última quarta-feira, 10, o Corinthians garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 2 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com os gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, o Timão ampliou a vantagem conquistada na partida de ida, fechando o confronto com um agregado de 3 a 0.

Quantas Copas do Brasil o Corinthians tem?

Agora, o Corinthians aguarda o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer seu adversário na semifinal do torneio.

A equipe, que mantém um aproveitamento de 100% na edição de 2025 com seis vitórias em seis partidas, busca conquistar seu quarto título da Copa do Brasil.

O clube paulista já foi campeão da competição em 1995, 2002 e 2009, e quer encerrar um jejum de 16 anos sem levantar a taça desde sua última conquista em 2009.

