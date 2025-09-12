Indústria chinesa se prepara para pico de demanda da Copa do Mundo de 2026

A nove meses da abertura da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, a cidade de Yiwu, conhecida mundialmente como o “supermercado do mundo”, já observa um aumento significativo nas exportações de produtos ligados ao evento esportivo.

De janeiro a julho de 2025, as exportações de artigos esportivos de Yiwu atingiram RMB 6,78 bilhões, um crescimento de 16,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme dados da Alfândega local. Desses números, RMB 1,88 bilhão teve como destino os países-sede da Copa, com um aumento de 10% nas vendas para essas nações.

No Mercado Internacional de Yiwu, a antecipação das encomendas já é visível. Hossam, comerciante da Jordânia, mencionou que a estreia de seu país na Copa elevou a demanda por produtos relacionados ao futebol, o que o levou a viajar até a cidade para garantir suas compras. Tradicionalmente, os meses de maio e junho são períodos de baixa no comércio, mas, neste ano, os vendedores locais começaram a receber pedidos relacionados ao torneio já nesse período.

Inovação e patentes para expandir o mercado

Com o aumento da demanda, as empresas de Yiwu estão apostando fortemente na inovação e na proteção da propriedade intelectual. O comerciante Wen Congjian, por exemplo, desenvolveu linhas de camisetas de torcedores específicas para os países-sede, incluindo versões infantis e femininas. Desde o início de 2025, ele já registrou mais de 40 patentes no exterior.

Ling Tianle, especialista em cornetas de torcida, também se destacou ao lançar novos modelos em 2025, incluindo uma corneta de três seções com suporte para bandeira nacional, que foi especialmente popular no Brasil.

A diversidade de produtos oferecidos em Yiwu também tem atraído comerciantes internacionais. Ram, dono de uma loja de pulseiras, revelou que visita a cidade até três vezes ao ano e decidiu antecipar suas compras para a Copa de 2026.

Expansão da produção local

O aumento nas encomendas está levando as fábricas de Yiwu a expandirem suas linhas de produção e fortalecerem seus estoques. Uma fabricante de bolas de futebol, por exemplo, já ultrapassou a produção mensal de 100 mil unidades. Outra empresa, especializada na produção de cachecóis, adquiriu 20 novas máquinas de tricô em 2024 para atender ao aumento da demanda.

Além disso, os fornecedores locais têm se preparado para evitar gargalos na cadeia de produção, intensificando a aquisição de insumos, como fios e tecidos. Comerciantes locais estimam que entre setembro e outubro de 2025, uma nova onda de pedidos será registrada, seguindo o padrão observado em edições anteriores da Copa.

O comércio eletrônico transfronteiriço também tem desempenhado um papel importante no processo, ao reduzir os prazos de entrega e, assim, melhorar a capacidade de resposta das fábricas de Yiwu às encomendas de última hora.