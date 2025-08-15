Esporte

Corinthians renova parceria com Nike até 2035; confira os valores do novo contrato

Clube amplia contrato com a Nike por mais 10 anos, garantindo aumento significativo nos valores e metas esportivas para o futuro

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14h40.

Nesta sexta-feira, 15, o Corinthians anunciou oficialmente a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo com a Nike, estendendo a parceria por mais dez anos, até 2035.

Esta renovação marca uma das relações comerciais mais sólidas do futebol brasileiro, que teve início em 2003.

Com a renovação, o clube conseguiu melhorar consideravelmente os termos financeiros do acordo. O Corinthians passará a receber R$ 59 milhões por ano, um valor mais que o dobro do contrato anterior.

Além disso, o montante será corrigido anualmente, uma novidade que não existia no vínculo anterior. Como parte do novo contrato, o clube também garantiu um adiantamento de R$ 100 milhões em luvas pela renovação.

Potencial de crescimento do acordo

Caso o clube atinja todas as metas de vendas e esportivas previstas no contrato, o valor total do acordo pode alcançar impressionantes R$ 1,3 bilhão nos próximos dez anos.

Mesmo que as metas consideradas “acessíveis” sejam alcançadas, o Corinthians pode garantir ao menos R$ 900 milhões ao longo do período.

Outro ponto importante dessa renovação foi a exigência do Corinthians para que a Nike melhore a entrega dos produtos, garantindo maior rapidez e volume tanto para os torcedores quanto para o próprio clube.

O objetivo é garantir que a experiência do público e as necessidades internas sejam atendidas de maneira mais eficiente.

Decisão estratégica e histórica

Esta renovação vem após uma proposta recebida do rival Adidas, que oferecia condições competitivas. No entanto, devido aos riscos jurídicos envolvidos com a quebra do contrato vigente com a Nike, o clube optou por seguir com o fornecedor americano.

Com isso, a parceria entre Corinthians e Nike segue consolidada como uma estratégia de longo prazo, sendo fundamental tanto para o clube quanto para a marca.

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansNikeMarcas

Mais de Esporte

Maior que a Argentina? Seleção Brasileira é uma das mais valiosas do mundo; veja ranking e valor

Flamengo lidera chances de título no Brasileirão 2025; veja números e quem pode ser rebaixado

Jogos de hoje, sexta-feira, 15 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Libertadores: Palmeiras goleia Universitario por 4 a 0 e ganha vantagem para jogo de volta

Mais na Exame

Carreira

Com crescimento de 26% na busca, esse cargo em IA está ganhando espaço nas empresas

ESG

Seu cachorro pode ter uma pegada de carbono maior do que você imagina, diz estudo

Mercados

CEO do BB (BBAS3) dá recado a investidores: 'Quem tem, mantenha; quem não tem, compre'

Tecnologia

Apple Watch volta a medir oxigênio no sangue após liberação nos EUA