Corinthians renova parceria com Nike até 2035; confira os valores do novo contrato

Nesta sexta-feira, 15, o Corinthians anunciou oficialmente a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo com a Nike, estendendo a parceria por mais dez anos, até 2035.

Esta renovação marca uma das relações comerciais mais sólidas do futebol brasileiro, que teve início em 2003.

Com a renovação, o clube conseguiu melhorar consideravelmente os termos financeiros do acordo. O Corinthians passará a receber R$ 59 milhões por ano, um valor mais que o dobro do contrato anterior.

Além disso, o montante será corrigido anualmente, uma novidade que não existia no vínculo anterior. Como parte do novo contrato, o clube também garantiu um adiantamento de R$ 100 milhões em luvas pela renovação.

Potencial de crescimento do acordo

Caso o clube atinja todas as metas de vendas e esportivas previstas no contrato, o valor total do acordo pode alcançar impressionantes R$ 1,3 bilhão nos próximos dez anos.

Mesmo que as metas consideradas “acessíveis” sejam alcançadas, o Corinthians pode garantir ao menos R$ 900 milhões ao longo do período.

Outro ponto importante dessa renovação foi a exigência do Corinthians para que a Nike melhore a entrega dos produtos, garantindo maior rapidez e volume tanto para os torcedores quanto para o próprio clube.

O objetivo é garantir que a experiência do público e as necessidades internas sejam atendidas de maneira mais eficiente.

Decisão estratégica e histórica

Esta renovação vem após uma proposta recebida do rival Adidas, que oferecia condições competitivas. No entanto, devido aos riscos jurídicos envolvidos com a quebra do contrato vigente com a Nike, o clube optou por seguir com o fornecedor americano.

Com isso, a parceria entre Corinthians e Nike segue consolidada como uma estratégia de longo prazo, sendo fundamental tanto para o clube quanto para a marca.