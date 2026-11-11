Como funciona o sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027? Veja as regras

A Fifa divulgou os critérios para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. A cerimônia está marcada para 11 de dezembro de 2026, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM Rio), no Rio de Janeiro.

O evento definirá a composição dos oito grupos, com quatro seleções cada, e o caminho das equipes até a decisão. O Brasil, por ser o país-sede, já tem posição assegurada: será cabeça de chave do Grupo A, na posição A1.

As regras estabelecem quatro potes, organizados de acordo com o Ranking Mundial Feminino da Fifa, além de restrições geográficas e critérios para separar as seleções mais bem colocadas na classificação. Veja como funciona o sorteio da Copa do Mundo Feminina.

Como serão divididos os potes do sorteio?

As 32 seleções participantes serão distribuídas em quatro potes, cada um com oito equipes. A divisão seguirá o Ranking Mundial Feminino da Fifa, cuja atualização está prevista para 7 de dezembro de 2026.

O Brasil estará no Pote 1 por ser o país-sede. As outras sete seleções mais bem colocadas entre as classificadas também serão cabeças de chave. Os demais potes serão preenchidos em sequência, conforme a posição das equipes no ranking.

A distribuição será feita da seguinte maneira:

Pote 1: Brasil e as sete seleções classificadas mais bem colocadas no ranking;

Brasil e as sete seleções classificadas mais bem colocadas no ranking; Pote 2: as oito seleções classificadas seguintes;

as oito seleções classificadas seguintes; Pote 3: as oito equipes posteriores na classificação;

as oito equipes posteriores na classificação; Pote 4: as cinco seleções restantes e três vagas reservadas aos vencedores da repescagem mundial.

No momento do sorteio, três participantes ainda não estarão definidos. As vagas serão preenchidas pelas equipes que vencerem a fase final do torneio classificatório, disputada em fevereiro e março de 2027.

Como será a ordem do sorteio?

A Seleção Brasileira será representada por uma bola de cor diferente e alocado automaticamente na posição A1, como cabeça de chave do Grupo A. Em seguida, serão sorteadas as outras sete seleções do Pote 1, que ocuparão as primeiras posições dos grupos B a H.

Depois, o procedimento seguirá com os Potes 2, 3 e 4, nessa ordem. Todas as equipes de um pote serão distribuídas antes do início do sorteio do seguinte.

Ao final da cerimônia, as 32 seleções estarão divididas em oito grupos, com quatro integrantes cada.

Quais são as restrições do sorteio?

A Fifa estabeleceu regras para evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na primeira fase. Como princípio geral, cada grupo poderá ter apenas uma equipe de cada continente representado pelas confederações filiadas à entidade.

A exceção é a Uefa, que terá 11 representantes no Mundial e poderá chegar a 12, dependendo da repescagem. Por isso, cada grupo terá pelo menos uma seleção europeia e poderá contar com, no máximo, duas.

Na prática, o Brasil não poderá enfrentar outra equipe da Conmebol na fase de grupos. Argentina e Colômbia, por exemplo, não poderão ser sorteadas para a mesma chave da seleção brasileira.

Como será definido o caminho até a final?

Outra regra busca evitar confrontos antecipados entre as seleções mais bem colocadas no ranking. As quatro primeiras equipes da classificação mundial atualizada antes do sorteio serão distribuídas em caminhos opostos no chaveamento das fases eliminatórias.

A primeira e a segunda colocadas ficarão em lados diferentes da chave. O mesmo acontecerá com a terceira e a quarta seleções. Assim, caso avancem na liderança de seus respectivos grupos, as duas melhores equipes do ranking só poderão se enfrentar em uma eventual final.

O mecanismo segue o modelo adotado na Copa do Mundo masculina de 2026 e busca preservar o equilíbrio competitivo nas etapas decisivas.

Quando será o sorteio da repescagem da Copa do Mundo Feminina?

As três últimas vagas do Mundial serão definidas em um torneio classificatório internacional. O sorteio dos confrontos da fase final da repescagem está marcado para 10 de dezembro de 2026, às 11h (horário de Brasília), um dia antes da definição dos grupos da Copa.

As partidas decisivas serão disputadas em jogo único, entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. Cada uma das três equipes vencedoras garantirá uma vaga na Copa do Mundo Feminina.