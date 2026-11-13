União Europeia propõe novas regras para venda e revenda de ingressos

A União Europeia apresentou, na quarta-feira, 11, uma proposta para reforçar a proteção dos consumidores em compras digitais. Batizado de Digital Fairness Act (Lei de Equidade Digital), o projeto inclui mudanças nas regras de comercialização de ingressos para shows, festivais e eventos esportivos, com medidas voltadas à transparência de preços e ao combate a práticas consideradas enganosas.

A iniciativa da Comissão Europeia busca ampliar o controle sobre plataformas digitais e tornar mais claras as condições de compra. Entre os principais pontos relacionados ao setor de entretenimento estão a divulgação do preço máximo de ingressos sujeitos a aumentos, a apresentação de informações durante filas virtuais e a obrigação de informar o valor original de bilhetes anunciados em plataformas de revenda.

As regras, porém, ainda não estão em vigor. O texto seguirá para análise e negociação no Parlamento Europeu e no Conselho da União Europeia. A proposta faz parte de um pacote mais amplo de atualização das normas de defesa do consumidor no ambiente digital.

O que pode mudar na compra de ingressos na Europa?

Segundo o Mundo Deportivo, uma das principais novidades está na forma como as plataformas deverão apresentar os preços durante a venda. Pelo artigo 18 da proposta, quando o valor de um ingresso puder aumentar por decisão do vendedor ou por processos automatizados e algorítmicos, a empresa terá de informar quantos bilhetes ainda estão disponíveis pelo preço anunciado e qual é o valor máximo que poderá ser cobrado naquela categoria.

A regra não representa uma proibição dos chamados preços dinâmicos, modelo em que os valores variam de acordo com a procura. A intenção é garantir que o consumidor saiba quais são as condições da compra antes de concluir a transação.

O artigo 19 trata especificamente das filas virtuais. As plataformas deverão mostrar o preço vigente no momento em que o usuário entrar na fila e mantê-lo atualizado durante a espera, caso haja alterações. Também será necessário informar se o valor pode mudar e qual é o limite máximo que o comprador poderá pagar.

Na prática, a medida busca evitar que torcedores e fãs passem longos períodos aguardando para comprar um ingresso sem saber quanto ele poderá custar quando chegar sua vez.

Como ficam as regras para revenda de ingressos?

De acordo com o Mundo Deportivo, o mercado secundário também será afetado. A proposta determina que plataformas que comercializam ingressos revendidos apresentem de maneira clara o preço total original cobrado pelo organizador do evento.

Quando aplicável, o anúncio também deverá informar a categoria do ingresso, a fileira e o número do assento. Dessa forma, o comprador poderá comparar o valor inicial com o preço pedido pelo vendedor na revenda.

O texto também aborda a utilização de robôs automatizados para adquirir ingressos em quantidade superior aos limites estabelecidos pelos vendedores oficiais ou para contornar mecanismos de controle de acesso. A proposta prevê impedir que comerciantes revendam bilhetes obtidos por esse tipo de ferramenta.

Apesar das mudanças, a Comissão Europeia não propôs um limite único para os preços de revenda em todos os países do bloco. Portanto, a divulgação do valor original não significa que o ingresso ficará proibido de ser anunciado por um preço superior ao da primeira venda.

Preços dinâmicos e taxas adicionais serão proibidos?

Não. A proposta não determina o fim dos preços dinâmicos, mas estabelece exigências para que os consumidores tenham acesso às informações sobre as variações e os limites de cobrança.

O pacote também trata de práticas comerciais enganosas, como a apresentação de informações falsas sobre a disponibilidade de produtos. Isso pode atingir plataformas que utilizam mensagens de falsa escassez — por exemplo, avisos de que um lote está quase esgotado quando essa informação não corresponde à realidade — para pressionar o consumidor a comprar rapidamente.

A Comissão Europeia também pretende combater cobranças pouco transparentes e taxas ocultas no comércio digital. A proposta busca reforçar a clareza dos preços apresentados aos consumidores, embora as regras específicas para ingressos estejam concentradas principalmente nas informações sobre valores variáveis, filas virtuais e revenda.

Outro ponto do projeto é a possibilidade de solicitar atendimento humano quando os canais automatizados de uma empresa não forem suficientes para resolver um problema após a conclusão da compra.

Quais são os próximos passos da Lei de Equidade Digital?

A proposta ainda precisa ser debatida e aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. Durante a tramitação, o texto poderá sofrer alterações antes de se tornar legislação.

Na versão apresentada pela Comissão, a previsão é que as regras passem a ser aplicadas 12 meses depois da entrada em vigor do regulamento. O prazo daria às empresas tempo para adaptar sistemas de venda, filas virtuais e plataformas de revenda.

O pacote legislativo também prevê uma revisão das regras de cooperação entre autoridades de defesa do consumidor. Essa iniciativa paralela daria à Comissão Europeia poderes para investigar diretamente infrações de grande escala, com multas que podem chegar a 6% do faturamento anual mundial de uma empresa.

A medida amplia a capacidade de fiscalização de práticas que afetam consumidores em diferentes países do bloco. Para o setor de eventos, o resultado poderá ser uma mudança na maneira como ingressos são anunciados, vendidos e revendidos — caso as regras sejam aprovadas.