Escândalo na NBA? Entenda por que o Milwaukee Bucks está na mira da liga

O Milwaukee Bucks enfrenta uma investigação da NBA por suspeita de irregularidade na contratação de Gary Trent Jr.. A liga apura se a franquia combinou antecipadamente uma compensação financeira futura com o jogador, que aceitou receber salários menores em temporadas anteriores antes de assinar um contrato de quatro anos e US$ 64 milhões (cerca de R$ 350 milhões, na cotação aproximada).

O caso voltou ao centro das discussões sobre a franquia em novembro, depois que o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, afirmou que pessoas ligadas à NBA esperam uma decisão desfavorável ao Bucks. A investigação, porém, ainda não foi concluída e não existe uma punição oficial.

Vale mencionar que o episódio não é o único envolvendo a equipe em 2026. Em abril, a liga também abriu uma investigação sobre a condução do afastamento de Giannis Antetokounmpo, em meio a versões divergentes entre o jogador e a franquia sobre suas condições físicas. Essa segunda apuração foi encerrada em maio, sem que a NBA identificasse necessidade de novas medidas.

Por que a NBA investiga o contrato de Gary Trent Jr.?

A investigação sobre Trent começou em julho, depois que o Bucks oficializou a renovação do jogador por quatro temporadas e US$ 64 milhões. Segundo informações divulgadas pela ESPN, a liga apura uma possível violação das regras que proíbem acordos prévios envolvendo contratos de jogadores.

A suspeita é de que Milwaukee tenha prometido uma remuneração mais elevada no futuro para convencer Trent a aceitar contratos abaixo do valor de mercado nas temporadas anteriores. O objetivo seria permitir que a franquia acumulasse os direitos necessários para oferecer um acordo mais vantajoso posteriormente, mesmo com limitações no teto salarial.

De acordo com a ESPN, o jogador recebeu aproximadamente US$ 2,6 milhões em 2024-25 e US$ 3,7 milhões em 2025-26. O novo contrato, por sua vez, prevê US$ 15,2 milhões na primeira temporada, em 2026-27.

A NBA contratou o escritório de advocacia Hecker Fink para conduzir a investigação, conforme informação publicada pelo The Athletic em setembro. Tanto o Bucks quanto a Klutch Sports Group, agência que representa Trent, estão colaborando com a apuração.

Bucks pode perder escolhas de Draft?

A possibilidade de punições severas ganhou força após declarações de jornalistas que acompanham a NBA. No podcast The Hoop Collective, da ESPN, Brian Windhorst afirmou que existe uma expectativa de condenação dentro da liga. O comentarista também discutiu possíveis consequências ao lado de Tim MacMahon e Bobby Marks.

"Todos na liga esperam que os Bucks sejam considerados culpados. Se eles não forem punidos, será uma surpresa. Se forem considerados culpados, perderão escolhas no draft e haverá jogadores suspensos por tempo indeterminado", afirmou Brian Windhorst.

Vale mencionar que as sanções mencionadas no podcast da ESPN são projeções dos jornalistas, e não punições anunciadas pela NBA.

O caso lembra a irregularidade envolvendo o Minnesota Timberwolves e o jogador Joe Smith, no fim dos anos 1990. Na ocasião, a franquia foi punida por um acordo secreto que permitia ao atleta receber uma remuneração maior no futuro. O time perdeu cinco escolhas de primeira rodada, embora duas tenham sido posteriormente devolvidas.

O que aconteceu na investigação envolvendo Giannis Antetokounmpo?

A outra investigação envolvendo o Bucks começou em abril de 2026, após uma divergência pública entre Giannis Antetokounmpo e a franquia sobre as condições físicas do astro grego.

Giannis estava afastado desde 15 de março, quando sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo e uma contusão óssea. Enquanto a equipe não o liberava para voltar às quadras, o jogador declarou publicamente que se considerava apto a atuar e queria disputar as partidas restantes da temporada.

Segundo a Associated Press, a NBA investigou se Milwaukee havia descumprido a Política de Participação de Jogadores, que estabelece regras para a disponibilidade de atletas, e se a franquia havia apresentado informações inconsistentes sobre a situação médica do camisa 34.

Em comunicado divulgado em abril, a liga informou que alguns pontos do caso ainda estavam em disputa. A NBA afirmou que o Bucks havia programado atividades de três contra três como parte do processo de retorno, mas Giannis não teria participado. Havia divergência entre as partes sobre outras atividades solicitadas pela equipe.

A investigação foi encerrada em 12 de maio. De acordo com informações do Milwaukee Journal Sentinel e da ESPN, a liga concluiu que não havia necessidade de novas medidas contra a franquia. Assim, diferentemente do caso envolvendo Gary Trent Jr., a apuração sobre o afastamento de Antetokounmpo não resultou em punição ao Milwaukee Bucks.