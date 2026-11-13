Esporte

Seleção brasileira: quando é o amistoso do Brasil contra o Japão?

A partida será disputada em Singapura, pela última Data Fifa de 2026

Endrick: atacante da Seleção Brasileira é uma das opções de Carlo Ancelotti para o amistoso contra o Japão (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

Endrick: atacante da Seleção Brasileira é uma das opções de Carlo Ancelotti para o amistoso contra o Japão (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h53.

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A Seleção Brasileira enfrenta o Japão em um amistoso internacional no sábado, 14, no Estádio Nacional de Singapura. A partida ocorre na última Data Fifa de 2026 e serve como preparação para o jogo contra Singapura na terça-feira, 17. O técnico Carlo Ancelotti comanda a equipe.

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A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado, 14, para enfrentar o Japão em um amistoso internacional. A partida está marcada para as 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Singapura.

O confronto faz parte da última Data Fifa de 2026 e antecede o compromisso do Brasil contra Singapura, na terça-feira, 17.

Onde assistir a Brasil x Japão?

O amistoso terá transmissão em três plataformas: TV Globo, SporTV e Ge TV.

Como chega a Seleção Brasileira?

Para os dois últimos compromissos da temporada, o técnico Carlo Ancelotti convocou inicialmente 26 jogadores. A lista foi reduzida para 25 após a lesão de Danilo Santos.

A convocação conta com cinco novidades que ainda buscam suas primeiras oportunidades na equipe principal: Jonathan Jesus, do Cruzeiro; André Luiz, do Corinthians; Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk; e Allan, do Manchester City.

Durante a preparação em Singapura, Ancelotti aproveitou os treinamentos para avaliar alternativas táticas e diferentes combinações entre os jogadores. A expectativa é de uma formação mais experiente contra o Japão, com novas experiências reservadas para o duelo contra os donos da casa.

Pedro Morisco aparece como candidato a ocupar o gol brasileiro, enquanto Rayan também surge como opção para começar a partida.

Qual é a provável escalação do Brasil?

Pedro Morisco (Bento); Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey Santos (Marlon Gomes) e Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Raphinha e Vinicius Junior.

Técnico: Carlo Ancelotti.

Retrospecto recente entre Brasil e Japão

O amistoso deste sábado será mais um capítulo do confronto entre as seleções. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu a classificação para as oitavas de final.

Antes disso, em outubro de 2025, os japoneses haviam derrotado a equipe brasileira por 3 a 2, também em um amistoso.

Glossário

O que é amistoso internacional?

Partida de futebol não oficial entre seleções nacionais, sem valer pontos para competições, usada como preparação.

O que significa Data Fifa?

Período designado pela FIFA para partidas de seleções nacionais, permitindo que jogadores estejam disponíveis para jogos oficiais.

O que é Carlo Ancelotti?

Treinador italiano de renome, comandando atualmente a Seleção Brasileira.

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