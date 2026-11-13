Seleção brasileira: quando é o amistoso do Brasil contra o Japão?

Endrick: atacante da Seleção Brasileira é uma das opções de Carlo Ancelotti para o amistoso contra o Japão (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)
Editora da homepage
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h53.
A Seleção Brasileira enfrenta o Japão em um amistoso internacional no sábado, 14, no Estádio Nacional de Singapura. A partida ocorre na última Data Fifa de 2026 e serve como preparação para o jogo contra Singapura na terça-feira, 17. O técnico Carlo Ancelotti comanda a equipe.
A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado, 14, para enfrentar o Japão em um amistoso internacional. A partida está marcada para as 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Singapura.
O confronto faz parte da última Data Fifa de 2026 e antecede o compromisso do Brasil contra Singapura, na terça-feira, 17.
O amistoso terá transmissão em três plataformas: TV Globo, SporTV e Ge TV.
Para os dois últimos compromissos da temporada, o técnico Carlo Ancelotti convocou inicialmente 26 jogadores. A lista foi reduzida para 25 após a lesão de Danilo Santos.
A convocação conta com cinco novidades que ainda buscam suas primeiras oportunidades na equipe principal: Jonathan Jesus, do Cruzeiro; André Luiz, do Corinthians; Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk; e Allan, do Manchester City.
Durante a preparação em Singapura, Ancelotti aproveitou os treinamentos para avaliar alternativas táticas e diferentes combinações entre os jogadores. A expectativa é de uma formação mais experiente contra o Japão, com novas experiências reservadas para o duelo contra os donos da casa.
Pedro Morisco aparece como candidato a ocupar o gol brasileiro, enquanto Rayan também surge como opção para começar a partida.
Pedro Morisco (Bento); Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey Santos (Marlon Gomes) e Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Raphinha e Vinicius Junior.
Técnico: Carlo Ancelotti.
O amistoso deste sábado será mais um capítulo do confronto entre as seleções. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu a classificação para as oitavas de final.
Antes disso, em outubro de 2025, os japoneses haviam derrotado a equipe brasileira por 3 a 2, também em um amistoso.
Glossário
O que é amistoso internacional?
Partida de futebol não oficial entre seleções nacionais, sem valer pontos para competições, usada como preparação.
O que significa Data Fifa?
Período designado pela FIFA para partidas de seleções nacionais, permitindo que jogadores estejam disponíveis para jogos oficiais.
O que é Carlo Ancelotti?
Treinador italiano de renome, comandando atualmente a Seleção Brasileira.