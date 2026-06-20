Como ficou a classificação do grupo F após vitória da Holanda?

Copa do Mundo: veja a classificação do grupo F
Redação Exame
Publicado em 20 de junho de 2026 às 16h12.
A goleada da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia mudou o cenário do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu os primeiros três pontos para a equipe comandada por Ronald Koeman, tirou a invencibilidade dos suecos e deixou a briga pelas vagas nas oitavas de final aberta.
Com o placar elástico construído em Houston, impulsionado pelos dois gols relâmpagos do atacante Brian Brobbey, a Holanda conseguiu reverter o saldo de gols negativo da estreia e assumiu a liderança provisória do grupo.
A Suécia, que havia goleado a Tunísia na primeira rodada, caiu para a segunda colocação.
A tabela agora apresenta um equilíbri e depende do desfecho do confronto entre Japão e Tunísia, que fecham a segunda rodada da chave.
|Pos
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Holanda
|4
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|+4
|2º
|Suécia
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3º
|Japão
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|4º
|Tunísia
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
O triunfo holandês jogou a pressão para os adversários. Caso o Japão vença seu duelo contra os tunisianos, os japoneses chegarão aos mesmos 4 pontos da Holanda, deixando três seleções vivas na briga direta pelas duas vagas na jornada decisiva.
Vale lembrar que, pelo regulamento da Fifa para a Copa do Mundo, os primeiros critérios de desempate na fase de grupos são o saldo de gols geral e o número de gols marcados.
Por isso, a eficiência do ataque holandês ao balançar as redes cinco vezes contra a Suécia funciona como um ponto extra fundamental para garantir a vantagem da Laranja.
Na terceira e última rodada do Grupo F, a Holanda enfrentará a Tunísia, enquanto a Suécia fará um duelo europeu decisivo contra o Japão.