Esporte

Fase de grupos copa 2026

Como ficou a classificação do grupo F após vitória da Holanda?

Com show de Brian Brobbey, Laranja Mecânica assume a liderança provisória da chave e deixa a definição das vagas para a última rodada

Copa do Mundo: veja a classificação do grupo F

Copa do Mundo: veja a classificação do grupo F

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de junho de 2026 às 16h12.

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A goleada da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia mudou o cenário do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu os primeiros três pontos para a equipe comandada por Ronald Koeman, tirou a invencibilidade dos suecos e deixou a briga pelas vagas nas oitavas de final aberta.

Com o placar elástico construído em Houston, impulsionado pelos dois gols relâmpagos do atacante Brian Brobbey, a Holanda conseguiu reverter o saldo de gols negativo da estreia e assumiu a liderança provisória do grupo.

A Suécia, que havia goleado a Tunísia na primeira rodada, caiu para a segunda colocação.

Classificação de momento do Grupo F

A tabela agora apresenta um equilíbri e depende do desfecho do confronto entre Japão e Tunísia, que fecham a segunda rodada da chave.

PosSeleçãoPtsJVEDGPGCSG
Holanda4211073+4
Suécia32101660
Japão11010220
Tunísia0100115-4

Critérios de desempate e a rodada final

O triunfo holandês jogou a pressão para os adversários. Caso o Japão vença seu duelo contra os tunisianos, os japoneses chegarão aos mesmos 4 pontos da Holanda, deixando três seleções vivas na briga direta pelas duas vagas na jornada decisiva.

Vale lembrar que, pelo regulamento da Fifa para a Copa do Mundo, os primeiros critérios de desempate na fase de grupos são o saldo de gols geral e o número de gols marcados.

Por isso, a eficiência do ataque holandês ao balançar as redes cinco vezes contra a Suécia funciona como um ponto extra fundamental para garantir a vantagem da Laranja.

Na terceira e última rodada do Grupo F, a Holanda enfrentará a Tunísia, enquanto a Suécia fará um duelo europeu decisivo contra o Japão.

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