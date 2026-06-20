Carma? Suécia perde por 5 a 1 após vencer Tunísia pelo mesmo placar

A Suécia viveu, neste sábado, 20, o outro lado de uma goleada na Copa do Mundo. Depois de estrear no Grupo F com uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, a seleção sueca foi atropelada pela Holanda pelo mesmo placar, em Houston, nos Estados Unidos.

Na primeira rodada, a equipe comandada por Graham Potter havia dominado a Tunísia em Monterrey, com destaque para a dupla Alexander Isak e Viktor Gyokeres. O resultado deixou os suecos na liderança da chave e deu fôlego na disputa por uma vaga na próxima fase.

O cenário mudou na segunda rodada. A Holanda construiu a vitória com dois gols de Brobbey, dois de Gakpo e um de Summerville. Elanga marcou o único gol da Suécia.

Com o resultado, os holandeses chegaram à liderança do Grupo F, com quatro pontos. A Suécia caiu para a segunda posição, com três.

A definição da chave ficou para a última rodada. A Holanda enfrenta a Tunísia na quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Kansas. No mesmo dia e horário, a Suécia encara o Japão, em Dallas.