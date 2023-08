Copa do Mundo: Brasil empata com a Jamaica e está fora da Copa Feminina

O Brasil está desclassificado da Copa do Mundo Feminina. A seleção comandada por Pia Sundhage empatou com a Jamaica em 0 a 0 e ficou em terceiro no grupo F. A equipe teve o domínio das ações no jogo, porém não conseguiu marcar.

Como foi o jogo?

O jogo no primeiro tempo começou com o domínio da seleção brasileira. A equipe ficava mais com a bola, porém conseguiu agredir pouco a meta adversária. O melhor momento foi aos 3 minutos, onde Marta recebeu na entrada da área e chutou fraco a meta jamaicana.

No segundo tempo, a partida ficou ainda mais dura. O Brasil continuou dominando as ações, porém com muitos erros de passe. No final da partida, já nos acréscimos, em escanteio cobrado na área a bola sobra para Debinha, que cabeceia fraco para defesa da goleira.

Quando foi a última vez que o Brasil ficou na fase de grupos?

O Brasil não fica fora da fase de mata-mata desde 1995.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

Por ter empatado, o Brasil ficou na terceira colocação do grupo e não joga mais pela Copa Feminina