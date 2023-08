Copa do Mundo: Pia Sundhage não deve permanecer na seleção feminina, diz jornal

Pia Sundhage não deve permanecer a frente da comissão técnica da seleção brasileira feminina. A informação foi confirmada pela ESPN, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina. A permanência da treinadora será discutida pela CBF nas próximas semanas.

Segundo a ESPN, a decisão da CBF não será tomada de imediato, pois o plano da instituição é que a decisão seja feita de "cabeça fria". A avaliação neste momento é de quem será o nome para substituir a treinadora.

Pia chegou a seleção em 2019 e participou de todo o ciclo de Copa do Mundo. Com a seleção, a treinadora conquistou o título da Copa América em 2022, porém seu trabalho foi questionado nas Olimpíadas de Tóquio, onde o Brasil caiu nas quartas de final.

Quem é Pia Sundhage?

Considerada um dos nomes mais importantes do futebol feminino, Pia ostenta diversos títulos em sua história. A sueca já foi eleita a melhor treinadora do mundo, após vencer bi-campeonato olímpico com a seleção dos Estados Unidos.

Pia chegou a defender a camisa da Lazio, da Itália, em 1985. Sua carreira como atleta começou em 1978 no Falköpings KIK e continuou em 1996 no Hammarby, ambos clubes suíços.

Já como técnica, em 2003, ela dirigiu o Boston Breakers nos Estados Unidos, treinando a seleção nacional a partir de 2008. Antes de treinar a "Amarelinha", Pia também liderou a seleção sueca de 2012 a 2017.

Quem será o nova treinadora da seleção feminina?

De acordo com a ESPN, a CBF ainda não possui um nome para treinar a seleção. O trabalho de Pia será avaliado e a demissão ocorrerá apenas quando tiver outra treinadora acertada.

Quando foi a última vez que o Brasil ficou na fase de grupos?

O Brasil não fica fora da fase de mata-mata desde 1995.