Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Os gols foram marcados por Gordon, Harry Kane (2), um gol contra de Tonisevs e Eze. Com o resultado, a Inglaterra se tornou a primeira seleção europeia a garantir matematicamente sua classificação para o Mundial, torneio do qual não fica de fora desde 1994.

Detalhes da partida

A partida foi controlada desde o início pelos ingleses, que buscaram criar chances contra uma Letônia recuada em seu campo.

A primeira oportunidade veio aos 7 minutos, em cruzamento de Aaron Gordon para Harry Kane, que finalizou para fora. Pouco depois, Anderson arriscou de fora da área, mas também errou o alvo.

A Inglaterra manteve a pressão com cruzamentos constantes pelas duas laterais, mas a defesa letona resistia. O primeiro gol saiu aos 26 minutos: John Stones recuperou a bola e lançou com precisão do campo de defesa para Gordon, o destaque do jogo, que dominou e finalizou com categoria no canto oposto do goleiro.

Antes do intervalo, Harry Kane ampliou a vantagem com um chute de fora da área após forte pressão inglesa. Já nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti por um puxão em Kane, confirmado pelo VAR. O atacante do Bayern de Munique converteu e chegou ao seu sexto gol em seis partidas das eliminatórias — 76 em 110 jogos pela seleção principal.

No segundo tempo, a Inglaterra manteve o controle e, aos 58 minutos, um gol contra de Tonisevs após cruzamento de Spence fez 4 a 0, definindo o placar. Eze ainda obrigou o goleiro leton a duas boas defesas, enquanto Pickford manteve sua meta inviolada com grandes defesas diante de Daskevics, o melhor em campo pela equipe local.

Aos 75 minutos, Kane quase completou um “hat-trick” após cobrança de escanteio, mas o goleiro salvou. Quatro minutos antes do fim, Eze marcou o quinto, selando a goleada.

Com o resultado, a Inglaterra confirmou o aproveitamento perfeito e a vaga garantida no Mundial de 2026, enquanto a Letônia ficou sem chances de classificação, com apenas cinco pontos e um jogo por disputar.