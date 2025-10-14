Esporte

Costa do Marfim e Senegal garantem vaga na Copa do Mundo

Seleções garantem as duas últimas vagas diretas para o mundial de 2026

Copa do mundo: Costa do Marfim e Senegal garantem as duas últimas vagas (Christopher Pike/Bloomberg)

Copa do mundo: Costa do Marfim e Senegal garantem as duas últimas vagas (Christopher Pike/Bloomberg)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h13.

As seleções da Costa do Marfim e do Senegal conquistaram as duas últimas vagas diretas para a Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá 2026 em disputa no continente africano, após vencerem nesta terça-feira o Quênia (3 a 0) e a Mauritânia (4 a 0), respectivamente.

O time marfinense, que contou com o atacante do Villarreal Nicolas Pepé como titular, pôs fim a uma longa espera e voltará a disputar, doze anos depois, a fase final de uma Copa do Mundo.

Uma classificação impossível de entender sem o caráter do ex-jogador do Barcelona Franck Kessié, o líder indiscutível dos “elefantes”, responsável por abrir o placar contra o Quênia.

Kessié, que atualmente joga no Al Ahli, da Arábia Saudita, voltou a mostrar, aos sete minutos, sua capacidade de chegada à área adversária ao converter o 1 a 0 após um cruzamento da direita de Amad Diallo.

Justamente o atacante do Manchester United foi quem encerrou a vitória marfinense por 3 a 0, com um gol a seis minutos do fim que confirmou a presença da Costa do Marfim em sua quarta Copa do Mundo.

O mesmo número de participações que alcançará no próximo verão na América do Norte a seleção de Senegal, que garantiu a classificação para o terceiro Mundial consecutivo após golear a Mauritânia por 4 a 0 nesta terça-feira.

Uma vitória em que Sadio Mané, a grande estrela dos “leões de Teranga”, teve papel fundamental, encaminhando o triunfo e a classificação da equipe senegalesa com dois gols — um nos minutos finais do primeiro tempo e outro no início do segundo.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do MundoCosta Rica

Mais de Esporte

Arábia Saudita garante vaga na Copa do Mundo mesmo com empate em casa contra o Iraque

Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da história das eliminatórias da Copa; veja números

África do Sul vence Ruanda e se classifica para a Copa do Mundo após 16 anos

Mais na Exame

Carreira

Essa é a nova liderança que as empresas inovadoras estão buscando — será que você tem ela?

Esporte

Arábia Saudita garante vaga na Copa do Mundo mesmo com empate em casa contra o Iraque

Inteligência Artificial

Como a tecnologia atual permite que líderes apliquem a IA no dia a dia?

Casual

'Meu Ayrton Senna': Adriane Galisteu conta o outro lado da história após série da Netflix