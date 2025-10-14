Costa do Marfim e Senegal garantem vaga na Copa do Mundo

As seleções da Costa do Marfim e do Senegal conquistaram as duas últimas vagas diretas para a Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá 2026 em disputa no continente africano, após vencerem nesta terça-feira o Quênia (3 a 0) e a Mauritânia (4 a 0), respectivamente.

O time marfinense, que contou com o atacante do Villarreal Nicolas Pepé como titular, pôs fim a uma longa espera e voltará a disputar, doze anos depois, a fase final de uma Copa do Mundo.

Uma classificação impossível de entender sem o caráter do ex-jogador do Barcelona Franck Kessié, o líder indiscutível dos “elefantes”, responsável por abrir o placar contra o Quênia.

Kessié, que atualmente joga no Al Ahli, da Arábia Saudita, voltou a mostrar, aos sete minutos, sua capacidade de chegada à área adversária ao converter o 1 a 0 após um cruzamento da direita de Amad Diallo.

Justamente o atacante do Manchester United foi quem encerrou a vitória marfinense por 3 a 0, com um gol a seis minutos do fim que confirmou a presença da Costa do Marfim em sua quarta Copa do Mundo.

O mesmo número de participações que alcançará no próximo verão na América do Norte a seleção de Senegal, que garantiu a classificação para o terceiro Mundial consecutivo após golear a Mauritânia por 4 a 0 nesta terça-feira.

Uma vitória em que Sadio Mané, a grande estrela dos “leões de Teranga”, teve papel fundamental, encaminhando o triunfo e a classificação da equipe senegalesa com dois gols — um nos minutos finais do primeiro tempo e outro no início do segundo.