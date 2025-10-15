Trump ameaça retirar a Copa do Mundo de cidades com prefeitos democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar nesta terça-feira, 14, mudar a sede de algumas partidas da Copa do Mundo de 2026 se considerar que a cidade não é segura, e acrescentou que isso também poderá acontecer no caso de Los Angeles com os Jogos Olímpicos de 2028.

"Se alguém estiver fazendo um mau trabalho e eu perceber que as condições são inseguras, ligaria para Gianni Infantino, o presidente da Fifa (...) e diria: 'Vamos mudar (o jogo) para outro lugar'", disse.

Ameaça de mudança de sede para a Copa e Olimpíadas

"Poderia dizer o mesmo dos Jogos Olímpicos, porque, como sabem, temos eventos em diferentes lugares. Os Jogos Olímpicos são realizados em Los Angeles. Se eu pensar que Los Angeles não está bem preparada, mudaria para outra localização", acrescentou.

Trump não poderia, por si só, modificar uma sede ou o local de uma partida da Copa, mas mantém uma relação muito próxima com Infantino, que tem esse poder.

Críticas a Boston e outras cidades governadas por democratas

As palavras de Trump de hoje eram dirigidas principalmente à cidade de Boston, cuja prefeita é Michelle Yu, do Partido Democrata, e que se encontra nos últimos meses na mira do governo federal por considerar que interfere em suas políticas contra a imigração ilegal.

O Gillette Stadium, em Foxborough, município vizinho de Boston, tem previsto receber sete partidas da Copa.

Ameaças anteriores e contexto político

Essas ameaças se somam às que Trump fez em setembro contra outras cidades com prefeitos filiados ao Partido Democrata, como Seattle e San Francisco, às quais ele advertiu que poderia retirar delas partidas da Copa do Mundo se as considerar inseguras.

Na ocasião, Trump também mencionou a possibilidade de tomar medidas similares para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Sedes dos EUA na Copa de 2026

Os EUA, que coorganizam o Mundial de 2026 junto com México e Canadá, contam com 11 sedes, a maioria em cidades governadas por democratas: Los Angeles, Nova York, Atlanta, Houston, Boston e Filadélfia.