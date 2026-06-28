Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo A

O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 foi um dos primeiros a ser definido e já tem seus representantes confirmados para a fase eliminatória.

México e África do Sul avançaram ao mata-mata, enquanto Coreia do Sul e Tchéquia deram adeus à competição.

Na primeira rodada, o México, anfitrião do Mundial, venceu a África do Sul por 2 a 0, na Cidade do México, com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez. No mesmo dia, a Coreia do Sul bateu a Tchéquia por 2 a 1, em Guadalajara.

Na segunda rodada, a Tchéquia buscou a recuperação, mas só conseguiu empatar com a África do Sul por 1 a 1, em Atlanta. Já o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, em Guadalajara, encaminhando a liderança da chave.

Na rodada final, o México confirmou a campanha perfeita ao golear a Tchéquia por 3 a 0, na Cidade do México. No outro confronto, a África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, em Monterrey, e carimbou a segunda vaga do grupo.

Classificação final do Grupo A

1º — México — 9 pontos (3 vitórias em 3 jogos)

— 9 pontos (3 vitórias em 3 jogos) 2º — África do Sul — 4 pontos

— 4 pontos 3º — Coreia do Sul — 3 pontos

— 3 pontos 4º — Tchéquia — 1 ponto (eliminada)

A Coreia do Sul chegou a figurar entre os melhores terceiros colocados ao longo da fase de grupos, mas terminou fora da lista final dos oito que avançaram à fase eliminatória.

Os próximos passos do México e da África do Sul

Como líder do Grupo A, o México faz o primeiro confronto da fase eliminatória contra o Equador, um dos melhores terceiros colocados da competição, nesta terça-feira, 30, em jogo no próprio território mexicano.

Já a África do Sul, classificada em segundo lugar, abre o mata-mata neste domingo, 28, contra o Canadá, em Los Angeles — a primeira partida da fase eliminatória de toda a Copa do Mundo de 2026.

Com informações da EXAME.