Tchéquia ou República Tcheca? Entenda por que o país 'mudou de nome'

A volta da Tchéquia à Copa do Mundo de 2026, após duas décadas de ausência, trouxe uma dúvida para muitos torcedores. Afinal, o que aconteceu com a tradicional República Tcheca?

A resposta é mais simples do que parece. O país não mudou oficialmente de nome. O que ocorreu foi a adoção internacional de uma versão abreviada, semelhante ao que acontece com países como França, Brasil ou Alemanha. A mudança passou a aparecer em competições esportivas, transmissões de TV e materiais oficiais da Fifa.

Uma mudança iniciada em 2016

O processo começou em 2016, quando o governo do país solicitou à Organização das Nações Unidas o reconhecimento de "Tchéquia" como nome curto oficial para uso internacional. O objetivo era facilitar a identificação do país em eventos esportivos, ações promocionais e comunicações do dia a dia.

Antes disso, o nome formal "República Tcheca" era utilizado praticamente em todas as situações, algo considerado pouco prático quando comparado a outras nações que possuem versões abreviadas amplamente conhecidas.

República Tcheca continua existindo

Apesar da popularização de Tchéquia, o nome República Tcheca segue sendo a denominação oficial do Estado e continua sendo utilizado em documentos diplomáticos, atos governamentais e ocasiões formais.

Na prática, os dois nomes estão corretos. A diferença é que Tchéquia passou a ser recomendada para contextos mais informais e para a promoção internacional do país, especialmente no esporte.

O futebol ajudou a popularizar a mudança

A adoção ganhou força no futebol em 2022, quando a federação nacional passou a utilizar oficialmente o nome Tchéquia em competições internacionais. Desde então, torneios da Uefa e da Fifa passaram a exibir a nova nomenclatura em tabelas, transmissões e materiais promocionais.

Por isso, a seleção que disputa a Copa do Mundo de 2026 é apresentada como Tchéquia, embora represente exatamente o mesmo país que os torcedores se acostumaram a chamar de República Tcheca.

Qual é o próximo jogo da Tchéquia na Copa do Mundo?

Após perder por 2x1 para a Coreia do Sul na primeira rodada da Copa do Mundo, no dia 11, a seleção tcheca empatou em 1x1 com a África do Sul na quinta-feira, 18, pela segunda rodada. O próximo jogo dos europeus será contra o México, na quarta-feira, 24, às 22h.