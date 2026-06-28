Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo B

O Grupo B da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com Suíça e Canadá garantindo vaga direta na fase eliminatória.

A Bósnia e Herzegovina também avançou, mas pela via dos melhores terceiros colocados, enquanto o Catar foi eliminado ainda na fase de grupos.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, Canadá e Bósnia e Herzegovina empataram por 1 a 1, em Toronto, e Suíça e Catar também ficaram no 1 a 1, em São Francisco — resultados que deixaram o grupo em aberto.

A segunda rodada foi de goleadas. A Suíça superou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, em Los Angeles, com Johan Manzambi marcando duas vezes e Rubén Vargas completando o placar suíço; Mahmic descontou para os bósnios. No mesmo dia, o Canadá atropelou o Catar por 6 a 0, em Vancouver, com hat-trick de Jonathan David e gols de Larin, Saliba e um contra de Manai. A goleada marcou a primeira vitória canadense na história das Copas do Mundo.

Na rodada decisiva, a Suíça derrotou o Canadá por 2 a 1, no BC Place, em Vancouver, em duelo direto pela liderança. Vargas e Manzambi balançaram as redes pelos suíços. No outro jogo, a Bósnia e Herzegovina bateu o Catar por 3 a 1, em Seattle, e fechou a participação com a melhor campanha possível entre os terceiros colocados.

Classificação final do Grupo B

1º — Suíça — 7 pontos (invicta na fase de grupos)

— 7 pontos (invicta na fase de grupos) 2º — Canadá — 4 pontos

— 4 pontos 3º — Bósnia e Herzegovina — 4 pontos (classificada entre os melhores terceiros)

— 4 pontos (classificada entre os melhores terceiros) 4º — Catar — 1 ponto (eliminado)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do grupo, a Suíça enfrenta a Argélia na fase eliminatória, nesta sexta-feira, 3 de julho. Já o Canadá, segundo colocado, abre o mata-mata neste domingo, 28, contra a África do Sul, em Los Angeles — a primeira partida da fase eliminatória de toda a Copa do Mundo de 2026.

A Bósnia e Herzegovina, classificada como uma das melhores terceiras colocadas, enfrenta os Estados Unidos na fase de 16 avos de final, na quarta-feira, 1º de julho.