Seleção Brasileira Sub-17 termina Copa em 4º lugar; Portugal é campeão

Copa do Mundo Sub-17: Seleção Brasileira terminou a competição com 15 gols (Nelson Termé/CBF)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15h13.
A Seleção Brasileira Sub-17 perdeu para a Itália nesta quinta-feira, 27, e terminou a Copa do Mundo da categoria em quarto lugar. A partida empatou por 0 a 0 no tempo normal e foi decidida nos pênaltis. Nas penalidades, a seleção italiana venceu por 4 a 2. Ainda na tarde desta quinta, Portugal, que eliminou o Brasil nas semifinais, venceu a Áustria por 1 a 0 e levou o título.
A partida foi difícil para a seleção brasileira logo desde o início, pois o zagueiro Vitor Fernandes foi expulso nos 12 minutos do primeiro tempo. Aos 16 minutos do segundo tempo, o Brasil até fez um gol, mas o lance foi anulado porque o jogador Felipe Morais estava impedido.
Em oito partidas disputadas, foram três vitórias e cinco empates para a Seleção Brasileira Sub-17. A equipe comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci fez 15 gols e sofreu apenas três.
Na primeira fase, a Seleção estreou com goleada sobre Honduras, 7 a 0. Depois, ganhou da Indonésia por 4 a 0 e empatou com Zâmbia por 1 a 1. O Brasil terminou a fase de grupos em primeiro lugar, o que elevou as expectativas para o pentacampeonato. Caso levasse o título, a Seleção Brasileira seria a maior vitoriosa do Sub-17.
No início do mata-mata, após empate por 0 a 0 com o Paraguai, venceu o rival nos pênaltis por 5 a 4. Na sequência, nas oitavas de final, deixou para trás a França também na cobrança de pênaltis.
Já nas quartas, o Brasil venceu o Marrocos com um gol no último minuto.
Na semifinal, novo empate: zero a zero contra Portugal. Dessa vez, no entanto, a seleção brasileira perdeu nos pênaltis (6 a 5), o que se repetiu nesta quinta contra a Itália, resultado que deixou a Seleção Brasileira em quarto lugar na competição.