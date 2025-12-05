Copa do Mundo 2026: veja o horário e onde assistir ao sorteio dos grupos

Nesta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, a Fifa realiza o sorteio oficial dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada em três países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. É a primeira vez que o Mundial será sediado por três nações.

A cerimônia está marcada para as 14h (horário de Brasília) e acontece no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, D.C.

É o primeiro grande evento do maior Mundial da história, que pela primeira vez contará com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. O sorteio será feito a partir de quatro potes, organizados conforme o ranking da Fifa, e definirá os confrontos da fase inicial.

Importância do sorteio

O sorteio é considerado um dos momentos mais aguardados do ciclo da Copa. Ele define não apenas os adversários de cada seleção, mas também o caminho rumo às fases eliminatórias. Para o Brasil, que estará no Pote 1 ao lado de potências como Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, o sorteio pode indicar desde uma trajetória mais acessível até um grupo considerado “da morte”.

Transmissão e atrações

No Brasil, será transmitido pela Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), além de plataformas digitais como Fifa+, CazéTV e GE TV (YouTube).

A cerimônia contará ainda com apresentações artísticas e a presença de celebridades internacionais. Entre os destaques confirmados estão Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, além da condução feita pela supermodelo Heidi Klum e pelo ator e comediante Kevin Hart.

Caminho rumo ao título

Os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros de cada grupo avançarão ao mata-mata. Ao todo serão 104 partidas, aumento de 40 jogos em relação à Copa do Catar, realizada em 2022.

Os anfitriões já têm suas posições definidas: México (Grupo A1), Canadá (B1) e Estados Unidos (D1).

Seleções e os potes

O Pote 2 contará com Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

No Pote 3 estão Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita e África do Sul.

As demais seleções estarão no Pote 4, junto dos seis vencedores dos playoffs intercontinentais. Este grupo inclui Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia.

A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.