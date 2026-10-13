Lula confirma presença em debate da Band, e púlpito de Flávio Bolsonaro ficará vazio

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate presidencial da emissora TV Bandeirantes no domingo, 18. O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve comparecer por incompatibilidade de agenda. Segundo o Grupo Bandeirantes, o programa começará às 20h, no horário de Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate presidencial da TV Bandeirantes, marcado para domingo, 18. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve comparecer ao programa por incompatibilidade de agenda.

Em publicação nas redes sociais da emissora, Lula disse esperar que o adversário participe do encontro para que os eleitores possam comparar as propostas dos dois candidatos.

“Espero que o meu adversário compareça para a gente poder fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Estarei lá", disse.

Segundo o Grupo Bandeirantes, o debate começará às 20h, no horário de Brasília. Em nota, a emissora afirmou que, caso um dos candidatos não compareça, o debate será mantido e o púlpito ficará vazio.

No primeiro turno, Lula e Flávio não participaram de nenhum debate televisionado.