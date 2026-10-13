Lula confirma presença em debate da Band, e púlpito de Flávio Bolsonaro ficará vazio

O púlpito do candidato ausente ficará vazio, segundo o Grupo Bandeirantes. (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20h43.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate presidencial da emissora TV Bandeirantes no domingo, 18. O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve comparecer por incompatibilidade de agenda. Segundo o Grupo Bandeirantes, o programa começará às 20h, no horário de Brasília.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate presidencial da TV Bandeirantes, marcado para domingo, 18. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve comparecer ao programa por incompatibilidade de agenda.
Em publicação nas redes sociais da emissora, Lula disse esperar que o adversário participe do encontro para que os eleitores possam comparar as propostas dos dois candidatos.
“Espero que o meu adversário compareça para a gente poder fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Estarei lá", disse.
Segundo o Grupo Bandeirantes, o debate começará às 20h, no horário de Brasília. Em nota, a emissora afirmou que, caso um dos candidatos não compareça, o debate será mantido e o púlpito ficará vazio.
No primeiro turno, Lula e Flávio não participaram de nenhum debate televisionado.
O debate presidencial da TV Bandeirantes será realizado no domingo, 18. Segundo o Grupo Bandeirantes, o programa começará às 20h, no horário de Brasília.
Sim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve participar do debate presidencial da TV Bandeirantes por incompatibilidade de agenda.
O púlpito do candidato ausente ficará vazio, segundo o Grupo Bandeirantes.
Lula disse esperar que Flávio Bolsonaro compareça ao encontro para que os eleitores possam comparar os programas e as candidaturas dos dois adversários.
Não. Lula e Flávio Bolsonaro não participaram de nenhum debate televisionado no primeiro turno.