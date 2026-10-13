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Lula confirma presença em debate da Band, e púlpito de Flávio Bolsonaro ficará vazio

Senador alegou incompatibilidade de agenda para não participar do debate marcado para domingo, 18, às 20h.

O púlpito do candidato ausente ficará vazio, segundo o Grupo Bandeirantes. (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

O púlpito do candidato ausente ficará vazio, segundo o Grupo Bandeirantes. (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20h43.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate presidencial da emissora TV Bandeirantes no domingo, 18. O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve comparecer por incompatibilidade de agenda. Segundo o Grupo Bandeirantes, o programa começará às 20h, no horário de Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate presidencial da TV Bandeirantes, marcado para domingo, 18. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve comparecer ao programa por incompatibilidade de agenda.

Em publicação nas redes sociais da emissora, Lula disse esperar que o adversário participe do encontro para que os eleitores possam comparar as propostas dos dois candidatos.

“Espero que o meu adversário compareça para a gente poder fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Estarei lá", disse. 

Segundo o Grupo Bandeirantes, o debate começará às 20h, no horário de Brasília. Em nota, a emissora afirmou que, caso um dos candidatos não compareça, o debate será mantido e o púlpito ficará vazio.

No primeiro turno, Lula e Flávio não participaram de nenhum debate televisionado.

'Perguntas frequentes'

Quando será o debate presidencial da TV Bandeirantes? ＋

O debate presidencial da TV Bandeirantes será realizado no domingo, 18. Segundo o Grupo Bandeirantes, o programa começará às 20h, no horário de Brasília.

Lula participará do debate da Band? ＋

Sim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou nesta terça-feira, 13, que participará do debate.

Flávio Bolsonaro participará do debate da Band? ＋

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não deve participar do debate presidencial da TV Bandeirantes por incompatibilidade de agenda.

O que acontecerá se um candidato faltar ao debate? ＋

O púlpito do candidato ausente ficará vazio, segundo o Grupo Bandeirantes.

O que Lula disse sobre a participação de Flávio Bolsonaro? ＋

Lula disse esperar que Flávio Bolsonaro compareça ao encontro para que os eleitores possam comparar os programas e as candidaturas dos dois adversários.

Lula e Flávio Bolsonaro participaram de debates no primeiro turno? ＋

Não. Lula e Flávio Bolsonaro não participaram de nenhum debate televisionado no primeiro turno.

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