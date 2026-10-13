Atlético-MG x Montevideo City Torque: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético-MG e Montevideo City Torque começam nesta quarta-feira a disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. O confronto de ida da semifinal será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, com bola rolando às 19h (horário de Brasília).

O Galo tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem antes do duelo decisivo da próxima semana, marcado para o estádio Centenário, em Montevidéu.

Onde assistir Atlético-MG x Montevideo City Torque ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

TV por assinatura: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ (Plano Premium)

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG vive um momento positivo na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domínguez está invicta há seis partidas e chega embalada após a vitória de virada sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro, mesmo preservando alguns titulares de olho na competição continental.

Na trajetória até a semifinal, o clube mineiro terminou a fase de grupos na liderança de sua chave e avançou diretamente às oitavas de final. No mata-mata, eliminou dois adversários brasileiros: Red Bull Bragantino e Santos.

Para o confronto desta quarta-feira, o técnico atleticano não poderá contar com o meia Fred, que se recupera de uma lesão muscular. Em contrapartida, o atacante Cuello retorna após cumprir suspensão na última partida.

Como chega o Montevideo City Torque

O Montevideo City Torque também fez campanha consistente na Sul-Americana. Após liderar seu grupo na fase inicial, a equipe uruguaia eliminou Tigre e Cienciano para alcançar a semifinal.

Treinado pelo ex-zagueiro Marcelo Méndez, o clube chega motivado após assumir a liderança do Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio com uma vitória sobre o Danubio.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Preciado), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco (Cissé), Maycon e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Bernard.

Técnico: Eduardo Domínguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Eduardo Aguero e Brian Gutierrez; Franco Pizzichillo, Facundo Silvera, Gonzalo Montes e Pablo Siles; Luka Andrade, Salomón Rodríguez e Esteban Obregón.

Técnico: Marcelo Méndez.

Ficha técnica

Jogo: Atlético-MG x Montevideo City Torque

Competição: Copa Sul-Americana 2026 - Semifinal (ida)

Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: ESPN e Disney+ Premium