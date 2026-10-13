Morre Sílvio Barsetti, jornalista e assessor da CBF

Um dos períodos mais marcantes de sua vida profissional foi na sucursal do Rio de Janeiro de O Estado de S. Paulo (Reprodução)
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16h31.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 16h38.
O jornalista e escritor Sílvio Barsetti morreu na noite desta segunda-feira, aos 61 anos, no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde tratava um câncer de pele. Especialista em jornalismo esportivo, Barsetti atuava como assessor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após décadas de cobertura dos bastidores do futebol nacional.
O jornalista e escritor Sílvio Barsetti morreu na noite desta segunda-feira, aos 61 anos. Ele estava internado desde domingo no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde realizava tratamento contra um câncer de pele.
Com uma carreira dedicada ao jornalismo esportivo, Barsetti atuava como como assessor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), função que desempenhou após décadas de dedicação à cobertura dos bastidores do futebol nacional.
Formado pela Faculdade Hélio Alonso em 1988, Sílvio Barsetti construiu trajetória em alguns dos principais veículos de comunicação do país. Ao longo da carreira, trabalhou no Jornal dos Sports, Jornal do Brasil, O Dia, O Estado de S. Paulo e no portal Terra.
Um dos períodos mais marcantes de sua vida profissional foi na sucursal do Rio de Janeiro de O Estado de S. Paulo, onde ocupou o cargo de coordenador de esportes por cerca de duas décadas.
Além da carreira na imprensa e ser torcedor do América do Rio, Sílvio Barsetti também se dedicou à literatura. Entre suas principais obras estão “A Farra dos Guardanapos – O Último Baile da Era Cabral”, livro que retrata o auge e a queda do ex-governador Sérgio Cabral, e “O Outro Lado do Poder – A História da Política Brasileira pela Ótica das Prostitutas”.
Sílvio Barsetti foi um jornalista e escritor com carreira dedicada principalmente ao jornalismo esportivo. Formado pela Faculdade Hélio Alonso em 1988, trabalhou em alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil.
Sílvio Barsetti morreu na noite desta segunda-feira, aos 61 anos, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jornalista estava internado desde domingo.
Sílvio Barsetti realizava tratamento contra um câncer de pele. O texto não informa se a doença foi a causa da morte.
Sílvio Barsetti trabalhou no Jornal dos Sports, Jornal do Brasil, O Dia, O Estado de S. Paulo e no portal Terra. Na sucursal carioca de O Estado de S. Paulo, ocupou o cargo de coordenador de esportes por cerca de duas décadas.
Sílvio Barsetti atuava como assessor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele assumiu a função após décadas dedicadas à cobertura dos bastidores do futebol nacional.
Entre as principais obras de Sílvio Barsetti estão “A Farra dos Guardanapos – O Último Baile da Era Cabral”, sobre o auge e a queda do ex-governador Sérgio Cabral, e “O Outro Lado do Poder – A História da Política Brasileira pela Ótica das Prostitutas”.