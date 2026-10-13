Morre Sílvio Barsetti, jornalista e assessor da CBF

O jornalista e escritor Sílvio Barsetti morreu na noite desta segunda-feira, aos 61 anos, no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde tratava um câncer de pele. Especialista em jornalismo esportivo, Barsetti atuava como assessor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após décadas de cobertura dos bastidores do futebol nacional.

O jornalista e escritor Sílvio Barsetti morreu na noite desta segunda-feira, aos 61 anos. Ele estava internado desde domingo no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde realizava tratamento contra um câncer de pele.

Com uma carreira dedicada ao jornalismo esportivo, Barsetti atuava como como assessor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), função que desempenhou após décadas de dedicação à cobertura dos bastidores do futebol nacional.

Trajetória no jornalismo

Formado pela Faculdade Hélio Alonso em 1988, Sílvio Barsetti construiu trajetória em alguns dos principais veículos de comunicação do país. Ao longo da carreira, trabalhou no Jornal dos Sports, Jornal do Brasil, O Dia, O Estado de S. Paulo e no portal Terra.

Um dos períodos mais marcantes de sua vida profissional foi na sucursal do Rio de Janeiro de O Estado de S. Paulo, onde ocupou o cargo de coordenador de esportes por cerca de duas décadas.

Atuação como escritor

Além da carreira na imprensa e ser torcedor do América do Rio, Sílvio Barsetti também se dedicou à literatura. Entre suas principais obras estão “A Farra dos Guardanapos – O Último Baile da Era Cabral”, livro que retrata o auge e a queda do ex-governador Sérgio Cabral, e “O Outro Lado do Poder – A História da Política Brasileira pela Ótica das Prostitutas”.