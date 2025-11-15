Brasil vence Senegal por 2 a 0 em amistoso em Londres

A seleção brasileira venceu o Senegal por 2 a 0 neste sábado, 15, em Londres, em mais um teste do ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026. A partida, disputada no Emirates Stadium, marcou o sétimo jogo de Carlo Ancelotti no comando da equipe.

O Brasil nunca havia vencido o Senegal em confrontos anteriores. Em 2019, as seleções empataram por 1 a 1, e em 2023, sob comando interino de Ramon Menezes, o time brasileiro foi derrotado por 4 a 2, em Lisboa.

Com o triunfo deste sábado, Ancelotti passa a somar quatro vitórias, um empate e duas derrotas no comando da Seleção. O jogo também serve como preparação para o fechamento do calendário de 2025, quando a equipe enfrenta a Tunísia, na próxima terça-feira, em Lille, na França.

Os amistosos contra seleções africanas fazem parte da estratégia da CBF de ampliar o repertório de enfrentamentos antes do Mundial de 2026. Na última Data Fifa antes da convocação final, em março, o Brasil enfrentará França e Croácia, ambas já classificadas para a competição que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.