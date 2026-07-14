CBF define plano de implementação das novas regras de arbitragem da Copa para o Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciará um processo de alinhamento com os clubes para implementar as mudanças nas regras de arbitragem aprovadas pela International Football Association Board (IFAB). As alterações estrearam na atual edição da Copa do Mundo e, segundo a entidade, a equipe de arbitragem brasileira já passa por preparação para adotar os novos procedimentos.

Em comunicado, a CBF informou que realizará, durante o mês de agosto, uma reunião técnica com representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O objetivo será apresentar estudos sobre os impactos das novas regras, compartilhar a experiência obtida durante a disputa do Mundial e definir o cronograma de aplicação das mudanças nas competições organizadas pela confederação.

Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro será retomado na próxima quinta-feira, mesmo com a Copa do Mundo em andamento. A rodada contará com dois confrontos atrasados da 19ª rodada: Vasco e Vitória, em Salvador, além de Botafogo e Santos, no Rio de Janeiro.

Regras adotadas na Copa

A competição marcou a estreia de uma série de alterações nas regras de arbitragem. As medidas têm como foco reduzir interrupções durante as partidas, acelerar a reposição da bola em jogo e ampliar as possibilidades de atuação do árbitro de vídeo (VAR).

Entre as mudanças voltadas para reduzir a perda de tempo estão a contagem regressiva de cinco segundos para cobranças de laterais e tiros de meta, o limite de dez segundos para que o jogador substituído deixe o gramado e a exigência de que atletas de linha atendidos por equipes médicas permaneçam ao menos um minuto fora de campo antes de retornar ao jogo. A exceção ocorre quando o atendimento decorre de uma falta que resulte em cartão amarelo ou vermelho para o adversário.

Novas atribuições do VAR

As alterações também ampliam as situações em que o árbitro de vídeo pode atuar. Agora, o VAR está autorizado a corrigir de forma imediata decisões equivocadas sobre marcação de escanteios, sem que o árbitro principal precise revisar o lance no monitor. A possibilidade, no entanto, não se aplica a erros na marcação de tiros de meta.

Outra novidade permite ao VAR revisar expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo aplicado de maneira claramente incorreta. Até então, o protocolo autorizava revisões apenas em casos de cartão vermelho direto.

O árbitro de vídeo também poderá corrigir situações em que um cartão seja mostrado ao jogador errado. Um dos exemplos ocorreu na partida entre Suíça e Argentina, quando Embolo foi expulso após uma decisão relacionada a uma simulação de falta.