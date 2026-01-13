Jogos de hoje, terça-feira, 13 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta terça-feira, 13, destaca os confrontos decisivos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com jogos como Palmeiras x Vitória e São Paulo x Portuguesa, além da semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Newcastle e Manchester City.
A programação também conta com partidas pela Copa do Rei, Campeonato Alemão, Copa da Itália, Campeonato Paulista, Campeonato Baiano, entre outros.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa São Paulo de Futebol Júnior (Segunda Fase)
- 11h - Operário-PR x Independente-AP - Paulistão (YouTube)
- 11h - Fortaleza x Novorizontino - Xsports
- 11h - Ituano x Água Santa - Paulistão (YouTube)
- 11h - Nacional-SP x Juventus - Ulisses TV
- 14h30 - Retrô x Internacional - Xsports
- 15h - RB Bragantino x Comercial de Tietê - Paulistão (YouTube)
- 15h - Canaã x Figueirense - Paulistão (YouTube)
- 15h - Itaquaquecetuba x União Mogi - Paulistão (YouTube)
- 15h - Flamengo-SP x Monte Roraima - Ulisses TV
- 15h - Juventude x Marabá - Xsports (YouTube)
- 15h - Ibrachina x Atlético-MG - CazéTV
- 18h30 - Fluminense x Referência - CazéTV
- 19h - Audax x Santo André - Paulistão (YouTube)
- 19h30 - Palmeiras x Vitória - CazéTV
- 20h30 - São Paulo x Portuguesa - CazéTV
- 21h45 - Botafogo x São José-SP - Xsports
Copa da Liga Inglesa (Semifinal)
- 17h - Newcastle x Manchester City - ESPN e Disney+
Copa do Rei (Espanha - Oitavas de final)
- 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
- 17h - Real Sociedad x Osasuna - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid - Disney+
Copa da Itália (Oitavas de final)
- 17h - Roma x Torino - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Alemão
- 14h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - SporTV, Canal GOAT e OneFootball
- 16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - CazéTV e OneFootball
- 16h30 - Mainz x Heidenheim - OneFootball
Campeonato Saudita
- 12h25 - Al Okhdood x Al Kholood - Canal GOAT
- 14h30 - Damac x Al Ittihad - SporTV e Canal GOAT
- 14h30 - Al Fateh x Al Riyadh - Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista
- 19h - Novorizontino x Guarani - TNT e HBO Max
- 21h30 - Capivariano x Portuguesa - HBO Max
Campeonato Baiano
- 19h15 - Jacuipense x Vitória - TVE Bahia e TV Green
Campeonato Cearense
- 19h - Maracanã x Horizonte - FCFTV
Campeonato Paranaense
- 20h - Maringá x Coritiba - Canal GOAT e TV Coxa
Campeonato Pernambucano
- 20h - Vitória-PE x Jaguar - TV FPF Betnacional
Copa da França
- 17h - Bayeux x Olympique de Marseille - SportyNet (YouTube)
Copa da Holanda
- 17h - Utrecht x Twente - N Sports
Série Rio de La Plata
- 18h15 - Huracán x Cerro Porteño - Disney+
- 20h45 - Everton-CHI x Independiente - Disney+
Série Colômbia
- 21h - América de Cali x Once Caldas - Disney+
Campeonato Mexicano
- 22h - Necaxa x Monterrey - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Espanhol Feminino
- 15h - Real Madrid (F) x Athletic Bilbao (F) - DAZN
Campeonato Norte-Irlandês
- 16h45 - Glentoran x Larne - OneFootball
- 16h45 - Ballymena United x Cliftonville - OneFootball
Quais jogos vão passar ao vivo na TV aberta?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 13.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 13.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 13.
Band
- 14h30 - Al Fateh x Al Riyadh - BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 14h30 - Damac x Al Ittihad - Campeonato Saudita
- 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
ESPN
- 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Liga Inglesa
- 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa do Rei
- 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa do Rei (ESPN 4)
HBO Max
- 19h - Novorizontino x Guarani - Campeonato Paulista
- 21h30 - Capivariano x Portuguesa - Campeonato Paulista
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
CazéTV
- 15h - Ibrachina x Atlético-MG - Copinha
- 18h30 - Fluminense x Referência - Copinha
- 20h30 - São Paulo x Portuguesa - Copinha
- 16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Campeonato Alemão
Disney+
- 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Liga Inglesa
- 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa do Rei
- 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa do Rei
- 17h - Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid - Copa do Rei
- 18h15 - Huracán x Cerro Porteño - Série Rio de La Plata
- 20h45 - Everton-CHI x Independiente - Série Rio de La Plata
- 21h - América de Cali x Once Caldas - Série Colômbia
Paulistão (YouTube)
- 11h - Operário-PR x Independente-AP - Copinha
- 11h - Ituano x Água Santa - Copinha
- 15h - RB Bragantino x Comercial de Tietê - Copinha
- 15h - Canaã x Figueirense - Copinha
- 15h - Itaquaquecetuba x União Mogi - Copinha
- 19h - Audax x Santo André - Copinha
Ulisses TV
- 11h - Nacional-SP x Juventus - Copinha
- 15h - Flamengo-SP x Monte Roraima - Copinha
Xsports (YouTube)
- 11h - Fortaleza x Novorizontino - Copinha
- 14h30 - Retrô x Internacional - Copinha
- 15h - Juventude x Marabá - Copinha
- 21h45 - Botafogo x São José-SP - Copinha
GOAT (YouTube)
- 12h25 - Al Okhdood x Al Kholood - Campeonato Saudita
- 14h30 - Damac x Al Ittihad - Campeonato Saudita
- 14h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
- 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 20h - Maringá x Coritiba - Campeonato Paranaense
OneFootball
- 14h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
- 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Campeonato Alemão
- 16h30 - Mainz x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 16h45 - Glentoran x Larne - Campeonato Norte-Irlandês
- 16h45 - Ballymena United x Cliftonville - Campeonato Norte-Irlandês