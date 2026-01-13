Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 13 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

13 de janeiro de 2026

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 14h14.

A rodada desta terça-feira, 13, destaca os confrontos decisivos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com jogos como Palmeiras x Vitória e São Paulo x Portuguesa, além da semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Newcastle e Manchester City.

A programação também conta com partidas pela Copa do Rei, Campeonato Alemão, Copa da Itália, Campeonato Paulista, Campeonato Baiano, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa São Paulo de Futebol Júnior (Segunda Fase)

  • 11h - Operário-PR x Independente-AP - Paulistão (YouTube)
  • 11h - Fortaleza x Novorizontino - Xsports
  • 11h - Ituano x Água Santa - Paulistão (YouTube)
  • 11h - Nacional-SP x Juventus - Ulisses TV
  • 14h30 - Retrô x Internacional - Xsports
  • 15h - RB Bragantino x Comercial de Tietê - Paulistão (YouTube)
  • 15h - Canaã x Figueirense - Paulistão (YouTube)
  • 15h - Itaquaquecetuba x União Mogi - Paulistão (YouTube)
  • 15h - Flamengo-SP x Monte Roraima - Ulisses TV
  • 15h - Juventude x Marabá - Xsports (YouTube)
  • 15h - Ibrachina x Atlético-MG - CazéTV
  • 18h30 - Fluminense x Referência - CazéTV
  • 19h - Audax x Santo André - Paulistão (YouTube)
  • 19h30 - Palmeiras x Vitória - CazéTV
  • 20h30 - São Paulo x Portuguesa - CazéTV
  • 21h45 - Botafogo x São José-SP - Xsports

Copa da Liga Inglesa (Semifinal)

  • 17h - Newcastle x Manchester City - ESPN e Disney+

Copa do Rei (Espanha - Oitavas de final)

  • 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
  • 17h - Real Sociedad x Osasuna - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid - Disney+

Copa da Itália (Oitavas de final)

  • 17h - Roma x Torino - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Alemão

  • 14h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  • 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - SporTV, Canal GOAT e OneFootball
  • 16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - CazéTV e OneFootball
  • 16h30 - Mainz x Heidenheim - OneFootball

Campeonato Saudita

  • 12h25 - Al Okhdood x Al Kholood - Canal GOAT
  • 14h30 - Damac x Al Ittihad - SporTV e Canal GOAT
  • 14h30 - Al Fateh x Al Riyadh - Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Paulista

  • 19h - Novorizontino x Guarani - TNT e HBO Max
  • 21h30 - Capivariano x Portuguesa - HBO Max

Campeonato Baiano

  • 19h15 - Jacuipense x Vitória - TVE Bahia e TV Green

Campeonato Cearense

  • 19h - Maracanã x Horizonte - FCFTV

Campeonato Paranaense

  • 20h - Maringá x Coritiba - Canal GOAT e TV Coxa

Campeonato Pernambucano

  • 20h - Vitória-PE x Jaguar - TV FPF Betnacional

Copa da França

  • 17h - Bayeux x Olympique de Marseille - SportyNet (YouTube)

Copa da Holanda

  • 17h - Utrecht x Twente - N Sports

Série Rio de La Plata

  • 18h15 - Huracán x Cerro Porteño - Disney+
  • 20h45 - Everton-CHI x Independiente - Disney+

Série Colômbia

  • 21h - América de Cali x Once Caldas - Disney+

Campeonato Mexicano

  • 22h - Necaxa x Monterrey - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Espanhol Feminino

  • 15h - Real Madrid (F) x Athletic Bilbao (F) - DAZN

Campeonato Norte-Irlandês

  • 16h45 - Glentoran x Larne - OneFootball
  • 16h45 - Ballymena United x Cliftonville - OneFootball

Quais jogos vão passar ao vivo na TV aberta?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 13.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 13.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 13.

Band

  • 14h30 - Al Fateh x Al Riyadh - BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 14h30 - Damac x Al Ittihad - Campeonato Saudita
  • 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão

ESPN

  • 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Liga Inglesa
  • 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa do Rei
  • 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa do Rei (ESPN 4)

HBO Max

  • 19h - Novorizontino x Guarani - Campeonato Paulista
  • 21h30 - Capivariano x Portuguesa - Campeonato Paulista

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

  • 15h - Ibrachina x Atlético-MG - Copinha
  • 18h30 - Fluminense x Referência - Copinha
  • 20h30 - São Paulo x Portuguesa - Copinha
  • 16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Campeonato Alemão

Disney+

  • 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Liga Inglesa
  • 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa do Rei
  • 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa do Rei
  • 17h - Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid - Copa do Rei
  • 18h15 - Huracán x Cerro Porteño - Série Rio de La Plata
  • 20h45 - Everton-CHI x Independiente - Série Rio de La Plata
  • 21h - América de Cali x Once Caldas - Série Colômbia

Paulistão (YouTube)

  • 11h - Operário-PR x Independente-AP - Copinha
  • 11h - Ituano x Água Santa - Copinha
  • 15h - RB Bragantino x Comercial de Tietê - Copinha
  • 15h - Canaã x Figueirense - Copinha
  • 15h - Itaquaquecetuba x União Mogi - Copinha
  • 19h - Audax x Santo André - Copinha

Ulisses TV

  • 11h - Nacional-SP x Juventus - Copinha
  • 15h - Flamengo-SP x Monte Roraima - Copinha

Xsports (YouTube)

  • 11h - Fortaleza x Novorizontino - Copinha
  • 14h30 - Retrô x Internacional - Copinha
  • 15h - Juventude x Marabá - Copinha
  • 21h45 - Botafogo x São José-SP - Copinha

GOAT (YouTube)

  • 12h25 - Al Okhdood x Al Kholood - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Damac x Al Ittihad - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
  • 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 20h - Maringá x Coritiba - Campeonato Paranaense

OneFootball

  • 14h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
  • 16h30 - Hamburgo x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Campeonato Alemão
  • 16h30 - Mainz x Heidenheim - Campeonato Alemão
  • 16h45 - Glentoran x Larne - Campeonato Norte-Irlandês
  • 16h45 - Ballymena United x Cliftonville - Campeonato Norte-Irlandês
FutebolAgenda de jogos
