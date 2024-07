Sorteio da Copa do Brasil 2024: veja os confrontos definidos para as oitavas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quinta-feira, 18, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024.

Diferente da terceira fase, os clubes nas oitavas de final não são divididos pelo ranking da CBF. Assim, todos estão no mesmo pote e podem se enfrentar na 4º fase do torneio. Após as oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.

Veja a seguir os confrontos das oitavas

1º confronto: Flamengo x Palmeiras

2º confronto: Atlético-GO x Vasco da Gama

3º confronto: RB Bragantino x Athlético-PR

4º confronto: Goiás x São Paulo

5º confronto: CRB x Atlético-MG

6º confronto: Botafogo x Bahia

7º confronto: Grêmio x Corinthians

8º confronto: Juventude x Fluminense

*Em atualização.

Veja os times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil?

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Goiás

Grêmio

Juventude

Palmeiras

RB Bragantino

São Paulo

Vasco

Quando começam as oitavas da Copa do Brasil 2024?

As oitavas de final acontecerão entre o fim de julho e o começo de agosto. Do mesmo modo da terceira fase, os confrontos das oitavas serão disputados em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão do classificado será nos pênaltis.

Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil estão programados para ocorrer entre 30 de julho e 1º de agosto. As partidas de volta devem ser realizadas entre 6 e 8 de agosto.

Por causa dos problemas gerados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, quatro jogos da terceira fase do torneio foram adiados e decididos neste fim de semana. Assim, Grêmio, Juventude e Athletico-PR são os últimos classificados para as oitavas.