Nova regra do tiro de meta revoluciona futebol em cinco anos

Uma alteração na regra do tiro de meta começou a transformar a dinâmica do futebol. Essa mudança, que parecia simples à primeira vista, permitiu que os goleiros pudessem passar a bola dentro da área, sem a necessidade de ela sair antes de ser tocada por um jogador. Esse ajuste, proposto pela International Football Association Board (IFAB), visava tornar o jogo mais fluido e estratégico, mas seus efeitos foram muito além do esperado, redefinindo táticas e a abordagem das equipes no mundo todo.

Desde a implementação da nova regra, observou-se um aumento significativo no uso de tiros de meta curtos, onde a bola é passada para um zagueiro próximo ao goleiro, em vez de ser chutada para o meio do campo. Essa prática permitiu que as equipes construíssem jogadas desde a defesa, desafiando a pressão adversária e criando novas oportunidades de ataque. Clubes e seleções em todo o mundo rapidamente adotaram essas estratégias, adaptando seus estilos de jogo para explorar essa nova possibilidade.

Essa transformação tática também incentivou o desenvolvimento de novas habilidades entre os goleiros, que passaram a ser mais valorizados por sua capacidade de jogar com os pés. Equipes começaram a investir em goleiros que não apenas defendem bem, mas que também possuem precisão nos passes longos e curtos, ajudando a ditar o ritmo do jogo. Assim, a mudança na regra do tiro de meta não só tornou o futebol mais dinâmico, como também expandiu o papel do goleiro, tornando-o uma peça ainda mais central nas estratégias das equipes.

Mudança na dinâmica do jogo

De acordo com o The Athletic, há uma média de 16 tiros de meta por jogo na Premier League, tornando-os o terceiro lance mais comum, atrás dos arremessos laterais e faltas. Antes de 2017, os tiros de meta eram executados sem muita estratégia, apenas para reiniciar o jogo. No verão de 2019, a IFAB mudou a regra, permitindo que a bola não precisasse sair da área antes de ser recebida. Essa foi a mudança mais radical desde a proibição de os goleiros pegarem recuos com as mãos nos anos 1990. Com a nova regra, o número de tiros de meta curtos na Premier League mais que dobrou.

A área adicional de 40 metros por 16 metros para receber a bola pode parecer pequena, mas em cinco anos, isso teve impacto significativo na marcação homem a homem, no esvaziamento do meio-campo central e na tática de jogar por cima da pressão adversária. Esses temas foram destacados na revisão tática do observador técnico da UEFA na última Eurocopa. A Eslováquia atraiu a Inglaterra para uma pressão total e quase marcou com um ataque direto, enquanto a Holanda criou uma sobrecarga no meio-campo contra a Áustria.

A mudança de regra foi subestimada. Foi introduzida para tornar o jogo mais rápido e espetacular. A atração principal é atrair o adversário para longe do gol e tentar jogar através dele. Se conseguir superar a primeira pressão, tem metade do campo para ser perigoso. Mas como essa tendência proliferou tão rapidamente? E como se tornou normal ver um zagueiro passar a bola para o goleiro? O Arsenal faz isso regularmente, com Gabriel jogando para o goleiro David Raya, que então lança longo para Kai Havertz, enquanto os meio-campistas avançam em apoio.

A mudança facilitou a construção de jogadas. Antes, um passe longo na área dava chance ao time que pressiona. Agora, com o defensor jogando para o goleiro, você está no centro do campo. A maioria dos times traz meio-campistas para a área, aumentando o espaço para defender. É difícil ser compacto, pois, se quiser pressionar no ataque, os meio-campistas precisam igualar os adversários, abrindo espaço atrás deles.

Essa abordagem apresenta riscos, como muitas equipes descobriram nos últimos cinco anos. É por isso que atrair o adversário com um passe para o goleiro e depois lançar longo tornou-se comum entre os times de elite. O futebol mudou significativamente nos últimos cinco anos, e estamos apenas começando a entender a variedade tática possível.