Qual a premiação da Copa do Brasil 2024? Veja os valores por fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quinta-feira, 18, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024.

Diferente da terceira fase, os clubes nas oitavas de final não são divididos pelo ranking da CBF. Assim, todos estão no mesmo pote e podem se enfrentar na 4º fase do torneio. Após as oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.

Com a aproximação das fases finais, os torcedores começam a questionar o tamanho das fortunas que os times vencedores podem levar. Veja a seguir o valor que cada clube pode levar para casa:

Qual é a premiação?

A presença nas oitavas de final da Copa do Brasil rende R$ 3,465 milhões para cada clube. A classificação para as quartas de final vale mais R$ 4,515 milhões. Veja seguir:

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

Veja a seguir os confrontos das oitavas

1º confronto: Flamengo x Palmeiras

2º confronto: Atlético-GO x Vasco da Gama

3º confronto: RB Bragantino x Athlético-PR

4º confronto: Goiás x São Paulo

5º confronto: CRB x Atlético-MG

6º confronto: Botafogo x Bahia

7º confronto: Grêmio x Corinthians

8º confronto: Juventude x Fluminense

