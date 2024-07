CBF define mudança em data do sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

O sorteio dos confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil que seria nesta terça-feira não vai mais acontecer. Em comunicado oficial, a CBF informou que houve uma mudança na data do evento, que será realizado na próxima quinta-feira, dia 18 de julho.

As 16 equipes garantidas na próxima fase foram definidas no último domingo, após a classificação do Grêmio, que venceu o Operário-PR por 3 a 1, além das classificações de Juventude e Athletico-PR, que entraram em campo no último sábado contra Internacional e Ypiranga, respectivamente.

O sorteio ocorrerá sem separação por potes. Assim, não há limitação de confronto, o que libera, por exemplo, a realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida da mesma forma. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para ser disputados nas datas base dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Os times classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil são: Bahia, CRB, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, Atlético-MG, Goiás, Atlético-GO, Juventude, Grêmio e Athletico-PR.

O sorteio será realizado no auditório da CBF às 14h e terá transmissão no Youtube da CBF TV.