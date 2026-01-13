Esporte

Retrô x Internacional: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Partida entre Retrô x Internacional vale vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 14h12.

O Retrô e o Internacional se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 14h30, no estádio Condé Rodolfo Crespi, também conhecido como Javari, em São Paulo (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na Xsports.

O Colorado garantiu a classificação após terminar na vice-liderança do Grupo 32 com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Retrô, de Pernambuco, foi líder do Grupo 31 com sete pontos e chega invicto para o confronto eliminatório, com duas vitórias e um empate na fase inicial.

Quem vencer avança para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do futebol brasileiro. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Retrô x Internacional hoje pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, 14h30, entre Retrô e Internacional terá transmissão ao vivo no Xsports.

Como assistir online o jogo Retrô x Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da Xsports no YouTube.

