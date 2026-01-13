Retrô x Internacional: onde assistir e horário pela Copinha 2026

O Retrô e o Internacional se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 14h30, no estádio Condé Rodolfo Crespi, também conhecido como Javari, em São Paulo (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na Xsports.

O Colorado garantiu a classificação após terminar na vice-liderança do Grupo 32 com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Retrô, de Pernambuco, foi líder do Grupo 31 com sete pontos e chega invicto para o confronto eliminatório, com duas vitórias e um empate na fase inicial.

Quem vencer avança para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do futebol brasileiro. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Retrô x Internacional hoje pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, 14h30, entre Retrô e Internacional terá transmissão ao vivo no Xsports.

Como assistir online o jogo Retrô x Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da Xsports no YouTube.