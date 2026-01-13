Palmeiras x Vitória: onde assistir e horário do jogo pela Copinha 2026

Repórter
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h00.
Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 14h31.
O Palmeiras e o Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 19h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV, no YouTube.
Atual campeão da competição, o Verdão chega com moral após encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral: três vitórias em três jogos, 16 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe comandada por Lucas Andrade venceu Monte Roraima, Batalhão-TO e Remo no Grupo 17.
Já o Vitória garantiu a classificação como segundo colocado do Grupo 28, que teve o Flamengo de Guarulhos como líder. O Leão da Barra enfrentou também o Capivariano e o Rio Branco-ES na fase inicial e tenta surpreender o favorito na busca por uma vaga na terceira fase.
