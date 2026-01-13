Palmeiras x Vitória: onde assistir e horário do jogo pela Copinha 2026

O Palmeiras e o Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 19h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV, no YouTube.

Atual campeão da competição, o Verdão chega com moral após encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral: três vitórias em três jogos, 16 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe comandada por Lucas Andrade venceu Monte Roraima, Batalhão-TO e Remo no Grupo 17.

Já o Vitória garantiu a classificação como segundo colocado do Grupo 28, que teve o Flamengo de Guarulhos como líder. O Leão da Barra enfrentou também o Capivariano e o Rio Branco-ES na fase inicial e tenta surpreender o favorito na busca por uma vaga na terceira fase.

Provável escalação do Palmeiras: Aranha; Luis Sabóia, Luccas Ramon, Pimenta e Arthur Gabriel; Coutinho, Fábio e Eduardo; Sorriso, Victor Gabriel e Felipe Teresa. Técnico: Lucas Andrade.

Aranha; Luis Sabóia, Luccas Ramon, Pimenta e Arthur Gabriel; Coutinho, Fábio e Eduardo; Sorriso, Victor Gabriel e Felipe Teresa. Técnico: Lucas Andrade. Provável escalação do Vitória: Ochoa; Hiago, Messias, Luís Fabiano, Wanderson e Nico; Airton, Hiago Moura e Ygor Luan; Eliandro e Ruan Gabriel. Técnico: Mário Henrique.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Vitória hoje pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, 19h30, entre Palmeiras e Vitória terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como assistir online o jogo Palmeiras x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube.