Esporte

Palmeiras x Vitória: onde assistir e horário do jogo pela Copinha 2026

Palmeiras enfrenta o Vitória com a melhor campanha da fase de grupos da Copinha 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 14h31.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Palmeiras e o Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 19h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV, no YouTube.

Atual campeão da competição, o Verdão chega com moral após encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral: três vitórias em três jogos, 16 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe comandada por Lucas Andrade venceu Monte Roraima, Batalhão-TO e Remo no Grupo 17.

Já o Vitória garantiu a classificação como segundo colocado do Grupo 28, que teve o Flamengo de Guarulhos como líder. O Leão da Barra enfrentou também o Capivariano e o Rio Branco-ES na fase inicial e tenta surpreender o favorito na busca por uma vaga na terceira fase.

  • Provável escalação do Palmeiras: Aranha; Luis Sabóia, Luccas Ramon, Pimenta e Arthur Gabriel; Coutinho, Fábio e Eduardo; Sorriso, Victor Gabriel e Felipe Teresa. Técnico: Lucas Andrade.
  • Provável escalação do Vitória: Ochoa; Hiago, Messias, Luís Fabiano, Wanderson e Nico; Airton, Hiago Moura e Ygor Luan; Eliandro e Ruan Gabriel. Técnico: Mário Henrique.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Vitória hoje pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, 19h30, entre Palmeiras e Vitória terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como assistir online o jogo Palmeiras x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube.

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasFutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Corinthians x São Paulo: como comprar ingressos do Majestoso 2026

Jogos de hoje, terça-feira, 13 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Retrô x Internacional: onde assistir e horário pela Copinha 2026

São Paulo x Portuguesa: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Mais na Exame

Casual

Irmã mais nova da Zara terá loja no Brasil; conheça

Pop

Quarto Branco BBB 26: Ricardinho é primeiro a apertar botão da desistência

ESG

Usinas solares chegam a 20 GW com investimentos acima de R$ 80 bilhões

Brasil

Resultado do Enem já saiu? Veja data e como acessar