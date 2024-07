China espera recuperação do mercado de cerveja com eventos esportivos

A demanda por cerveja na China, maior mercado do mundo, está prevista para se recuperar na segunda metade do ano, com um foco crescente em produtos premium. Analistas acreditam que eventos esportivos como a Euro 2024, Copa América e as Olimpíadas de Paris irão fomentar essa tendência.

A China, líder global na produção e consumo de cerveja, espera ver uma recuperação no consumo de cerveja nos próximos meses, impulsionada por eventos esportivos. A CGS International prevê essa retomada após uma queda estimada nos volumes de vendas no primeiro semestre do ano em relação a 2023.

De acordo com a CNBC, eventos como a Euro 2024, a Copa América e as Olimpíadas de Paris, junto com temperaturas mais altas, são esperados para aumentar a demanda por cerveja. Analistas da CGS, Lei Yang e Sun Feifei, destacaram em um relatório que as vendas de cervejas premium em canais de catering e entretenimento devem impulsionar o setor.

De acordo com o banco de dados online chinês QiChaCha, bares e lojas na China estão decorados com produtos da Euro 2024 e oferecem refeições temáticas para aproveitar o frenesi esportivo. A empresa relatou um aumento de mais de 7.000 empresas relacionadas à cerveja no país no ano passado.

A preferência por cervejas de alta qualidade deve aumentar as margens das cervejarias, com o apoio adicional de preços mais baixos da cevada, que estão reduzindo os custos. Dados da agência de alfândega da China e pesquisas da CGS mostraram que o preço médio da cevada importada caiu 30% ano a ano, de janeiro a abril, para US$ 273 (R$ 1.480) por tonelada. Este movimento deve continuar ao longo de 2024.

A indústria cervejeira chinesa também deve se beneficiar de uma atualização na combinação de produtos, além de preços mais baixos da cevada e dos materiais de embalagem em 2024.

Perspectiva global

A recuperação do mercado de cerveja não é exclusiva da China. Em maio, um relatório da Reuters destacou que cervejeiros globais estavam prontos para vender mais cerveja este ano após vários trimestres de declínios. A Heineken, segunda maior cervejaria do mundo, relatou seu primeiro crescimento trimestral de volume em mais de um ano no primeiro trimestre de 2024. A Carlsberg também relatou volumes mais altos no mesmo período.

Jacob Aarup-Andersen, CEO da Carlsberg, afirmou que eventos como as Olimpíadas de Paris e a Euro 2024 impulsionarão os cervejeiros, prevendo crescimento positivo de volume, especialmente com o aumento das vendas na Ásia.