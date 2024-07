Quanto vão ganhar os campeões e vices da Euro e Copa América?

O que diferencia a premiação final para cada campeão de uma competição? De acordo com especialistas em gestão e marketing esportivo, algumas características no momento de definir esses valores mudam a rota das cifras, como o tamanho e o peso da disputa, a entrega dos clubes e colaboradores envolvidos, além do produto final como um todo.

Incluindo todas as fases, a Eurocopa deste ano vai dar ao campeão um total de R$ 150 milhões em premiação, valor muito maior se comparado com a Copa América, com o campeão recebendo um montante de R$ 97 milhões.

Prêmios milionários

Por outro lado, somente o valor da final é maior na Copa América: o campeão vai ganhar US$ 18 milhões (R$ 99 milhões), e o vice fica com US$ 9 milhões (R$ 49 milhões). Na Euro, o valor da final conquista um bônus de 8 milhões de euros (R$ 42,4 milhões), enquanto o vice fica com 5 milhões de euros (29,33 milhões).

"Acredito que o produto final ainda dita o valor de uma disputa, e esse envelopamento que a Copa Libertadores teve de uns anos para cá fez com que o movimento em torno de patrocinadores e exposição atingisse o nível que estamos vendo hoje, de muito sucesso. Da Eurocopa nem precisamos falar pois, de fato, ela é quase que uma Copa do Mundo e reúne os melhores atletas do planeta. Mas isso não tira o mérito da Copa América, pelo contrário.

A Conmebol está testando esse novo formato, com um tempo de disputa diferente e mais enxuto, e isso pode proporcionar também que, a médio prazo, ou na próxima disputa, ela ganhe tanto em visibilidade quanto às outras competições", explica Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

"As premiações das competições sul-americanas estavam muito defasadas em relação à Europa. Com uma melhor organização dessas disputas, trabalho comercial e de imagem, o gap vem diminuindo ano a ano, uma vez que as mesmas estão atraindo grandes players do mercado. Em suma, maior faturamento gera aumento substancial das premiações", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Champions League

O que chama atenção, no entanto, é que algumas competições envolvendo clubes de futebol pagam tanto quanto ou até mais que as de seleções, caso da Champions League, que dá ao campeão cerca de 85,14 milhões de euros, o equivalente a R$ 480 milhões.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas, o fator renda entre os continentes e a previsibilidade entre os torneios também pode gerar essas discrepâncias.

"A Copa América, nesse formato e com essa periodicidade, pode ser classificada como um torneio ainda 'jovem', que acabou de atingir a maioridade. Esse é um dos fatores que faz com que gere menos recursos a Euro. Também devemos considerar o nível de renda das populações da America do Sul e como se comparam com o dos europeus. Anunciantes pagam menos para vender para quem pode comprar menos. Além disso, a Copa America é um torneio de previsibilidade muito maior que a Euro, com a certeza de ter Brasil ou Argentina em quatro de cada cinco finais, e de sequer ter eliminatórias. Quem a disputa não precisa conquistar vaga na mesma. Em suma, gera menor interesse, e por isso, menos dinheiro. Se gera menos, distribui menos".

Copa Libertadores

Um torneio que se valorizou muito de 2019 para cá, quando passou a ter final única, foi a Copa Libertadores. Num modelo inédito e parecido com a Champions, a Conmebol passou a ter novos parceiros comerciais e com valores bem mais altos, o que contribuiu para que, este ano, a premiação ao campeão chegasse ao valor recorde de R$ 162 milhões - R$ 124 milhões só em caso de vencer a final.

"Como empresa parceira da Conmebol, sentimos na prática os efeitos desta ascensão da Libertadores não apenas no continente, mas em todo o mundo, com o aumento do interesse por parte dos fãs do futebol em torno da competição. E a consequência disso é ela atingir valores altíssimos de premiação ao campeão, que chegam perto do que se paga em grandes torneios do mundo. Isso é reflexo de um movimento de organização, transparência e estrutura, que a Copa América tambem deve atingir com novas diretrizes que vem sendo tomadas em relação ao planejamento do torneio, e creio que neste ano, nos EUA, já sentiremos os efeitos positivos disso", aponta Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência oficial da Conmebol que comercializa pacotes de experiências esportivas para a Copa América 2024 e para as finais da Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Copa do Mundo

Considerada uma das principais disputadas do planeta, a Copa do Mundo de 2022, no Catar, pagou R$ 214 milhões ao campeão, mas desembolsou um total de mais de R$ 2 bilhões em premiações no torneio aos 32 participantes, por exemplo.

"Não tem mágica. Os organizadores pagam as premiações conforme a receita obtida com direitos de transmissões, patrocínios, licenciamento dentre outros vários. O sucesso da gestão de uma competição deve estar totalmente ligada a uma audiência forte, com uma estratégia comercial que saiba tirar o que há de melhor para as marcas patrocinadoras e os fãs que consomem o produto final. Seja pela TV, streaming ou presencialmente, a experiência deve ser a melhor possível em todos os aspectos e para todos os stakeholders", acrescenta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Quem são os favoritos segundo as casas de apostas?

De acordo com as principais casas de apostas esportivas, Argentina e Espanha despontam como as principais favoritas a ganhar os títulos neste final de semana. Na decisão da Europa entre Espanha x Inglaterra, as cotações são: Esportes da Sorte (Espanha 2.50, Inglaterra 3.37), Casa de Apostas (Espanha 2.50, Inglaterra 3.51), Reals (Espanha 2.51, Inglaterra 3.45), Onabet (Espanha 2.51, Inglaterra 3.45), Galera.bet (Espanha 2.50, Inglaterra 3.40), Odds&Scouts (Espanha 2.50, Inglaterra 3.40) Estrela Bet (Espanha 2.54, Inglaterra 3.40), Bet7k (Espanha 2.50, Inglaterra 3.45) e BETesporte (Espanha 2.46, Inglaterra 3.30).

Já para a final da Copa América entre Argentina x Colômbia, o favoritismo dos argentinos é um pouco maior: Esportes da Sorte (Argentina 2.11, Colômbia 4.24), Casa de Apostas (Argentina 2.15, Colômbia 4.33), Reals (Argentina 2.13, Colômbia 4.32), Onabet (Argentina 2.13, Colômbia 4.32), Galera.bet (Argentina 2.15, Colômbia 4.20), Odds&Scouts (Argentina 2.15, Colômbia 4.20), Estrela Bet (Argentina 2.20, Colômbia 4.00), Bet7k (Argentina 2.16, Colômbia 4.30) e BETesporte (Argentina 2.08, Colômbia 4.10).