Convocados para a Copa mudam planejamento do Flamengo

A convocação para a Copa do Mundo de 2026 terá impacto direto no planejamento do Flamengo nas próximas semanas. Além dos quatro jogadores já chamados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, o clube ainda pode perder outros cinco atletas para seleções estrangeiras durante o período do Mundial.

Pelo Brasil, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá já estão garantidos na lista. Entre os estrangeiros, Varela, De la Cruz e Arrascaeta aparecem na pré-lista do Uruguai, enquanto Carrascal pode defender a Colômbia e Plata surge como nome provável no Equador.

Desfalques antes da pausa

A principal consequência da convocação aparece já no último compromisso do Flamengo antes da paralisação para a Copa. O Rubro-Negro encara o Coritiba, no dia 30 de maio, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Os convocados da seleção brasileira, no entanto, se apresentam à equipe de Carlo Ancelotti no dia 27. Com isso, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá serão baixas confirmadas para o duelo.

Entre os estrangeiros, a tendência é de novas ausências. Todos os cinco nomes ligados a Uruguai, Colômbia e Equador estão nas pré-listas e possuem boas chances de serem chamados oficialmente.

Arrascaeta, inclusive, já não estaria disponível. O meia trata uma fratura na clavícula direita e recebeu autorização do Flamengo para dar continuidade à recuperação junto à seleção uruguaia, que, por sua vez, não possui amistosos agendados antes da Copa.

A situação muda para Plata e Carrascal. O Equador enfrenta a Arábia Saudita justamente no dia 30 de maio, mesma data do jogo contra o Coritiba. Já a Colômbia encara a Costa Rica em amistoso marcado para 1º de junho. Caso confirmados nas listas finais, ambos também devem ampliar a lista de desfalques rubro-negros.

Flamengo mantém planejamento antes da Copa

Apesar das convocações, o Flamengo não pretende alterar sua gestão de elenco antes do Mundial, segundo o ge.

Internamente, o entendimento é claro: a prioridade segue sendo o clube. Isso significa que os atletas não terão redução ou aumento de carga simplesmente por conta das seleções. O controle de minutos, intensidade dos treinos e utilização nas partidas continua baseado nas avaliações físicas e médicas feitas diariamente.

Monitoramento e cuidado no retorno

O Flamengo entende que os jogadores convocados estarão submetidos a uma carga física superior aos demais atletas durante o período da Copa. Por isso, o clube já trabalha pensando no retorno desse grupo após o torneio.

Durante a ausência, profissionais do departamento de futebol mantêm contato constante tanto com os jogadores quanto com membros das comissões técnicas das seleções. Informações físicas, clínicas e bioquímicas são compartilhadas para acompanhar a rotina dos atletas.

O objetivo é reduzir riscos de lesão e controlar o desgaste acumulado ao longo do Mundial.

Quando os jogadores voltarem ao Ninho do Urubu, haverá uma nova análise individual para entender impactos físicos, carga acumulada e possíveis ajustes no planejamento da sequência da temporada. Esse cenário pode influenciar diretamente a minutagem e até a presença de alguns atletas nas partidas após a Copa.

Alex Sandro é caso de atenção especial

Entre os convocados do Brasil, Alex Sandro aparece como o nome que exige maior cuidado por parte do Flamengo.

Titular da lateral esquerda e, aos 35 anos, o jogador já recebe acompanhamento individualizado no clube, com monitoramento físico constante, exames clínicos regulares e controle de minutos sempre que necessário.

O lateral sente os efeitos do calendário brasileiro, mas mantém o foco em disputar aquela que pode ser sua última Copa do Mundo.

Seu vínculo com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Existe interesse da diretoria em renovar o contrato, mas a decisão deve passar principalmente pelo próprio jogador. Pessoas próximas ao atleta afirmam que Alex Sandro considera reduzir o ritmo da carreira e não descarta buscar, futuramente, um mercado com menor exigência física.