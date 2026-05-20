Grêmio x Palestino: veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa Sul-Americana

Grêmio e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O duelo é decisivo para as pretensões das duas equipes na competição continental. O Tricolor precisa vencer para seguir com chances de classificação direta às oitavas de final, enquanto os chilenos também entram pressionados pela vitória.

Como chega o Grêmio para o confronto?

O Grêmio vem de empate com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, em sua última partida como visitante antes da pausa para a Copa do Mundo.

A equipe terá os quatro compromissos restantes da temporada na Arena, começando pelo duelo diante do Palestino. Apenas a vitória mantém o time gaúcho dependendo apenas de si para buscar vaga direta nas oitavas da Sul-Americana.

O técnico Luís Castro terá desfalques importantes. Estão fora Gustavo Martins, Balbuena, Nardoni, Arthur, Villasanti e Marlon.

Como chega o Palestino para o confronto?

O Palestino vive momento de crescimento desde a chegada do técnico Guillermo Farré, que estreou justamente contra o Grêmio.

A equipe chilena vem de goleada por 5 a 1 sobre o La Sierra pelo Campeonato Chileno, no qual ocupa atualmente a nona colocação.

Onde assistir Grêmio x Palestino ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Grêmio x Palestino hoje?

O jogo acontece às 21h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Grêmio

Weverton; Luis Eduardo, Wagner Leonardo (Enamorado) e Viery; Pavon, Leonel Pérez, Noriega (Tiaguinho) e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinicius.

Palestino

Pérez; Garguez, Espinoza, Roco e León; Meza (Fernández), Gallegos e Montes; Carrasco, Munder e Da Silva.