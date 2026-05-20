Esporte

Grêmio x Palestino: veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20, na Arena do Grêmio, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Grêmio: equipe enfrenta o Palestino pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 20 (Facebook/Reprodução)

Grêmio: equipe enfrenta o Palestino pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 20 (Facebook/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 11h13.

Grêmio e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O duelo é decisivo para as pretensões das duas equipes na competição continental. O Tricolor precisa vencer para seguir com chances de classificação direta às oitavas de final, enquanto os chilenos também entram pressionados pela vitória.

Como chega o Grêmio para o confronto?

O Grêmio vem de empate com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, em sua última partida como visitante antes da pausa para a Copa do Mundo.

A equipe terá os quatro compromissos restantes da temporada na Arena, começando pelo duelo diante do Palestino. Apenas a vitória mantém o time gaúcho dependendo apenas de si para buscar vaga direta nas oitavas da Sul-Americana.

O técnico Luís Castro terá desfalques importantes. Estão fora Gustavo Martins, Balbuena, Nardoni, Arthur, Villasanti e Marlon.

Como chega o Palestino para o confronto?

O Palestino vive momento de crescimento desde a chegada do técnico Guillermo Farré, que estreou justamente contra o Grêmio. 

A equipe chilena vem de goleada por 5 a 1 sobre o La Sierra pelo Campeonato Chileno, no qual ocupa atualmente a nona colocação.

Onde assistir Grêmio x Palestino ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Grêmio x Palestino hoje?

O jogo acontece às 21h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Grêmio 
Weverton; Luis Eduardo, Wagner Leonardo (Enamorado) e Viery; Pavon, Leonel Pérez, Noriega (Tiaguinho) e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinicius.

Palestino 
Pérez; Garguez, Espinoza, Roco e León; Meza (Fernández), Gallegos e Montes; Carrasco, Munder e Da Silva.

 

Acompanhe tudo sobre:Copa Sul-AmericanaGrêmioFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Mirassol faz história, vence Always Ready e garante vaga nas oitavas da Libertadores

São Paulo tropeça contra Millonarios e adia vaga no mata-mata da Sul-Americana

Ver a Seleção Brasileira na Copa 2026 pode custar até R$ 19 mil — e só na fase de grupos

Copa do Mundo 2026: Suíça divulga lista de jogadores convocados; veja

Mais na Exame

Casual

A nova era dos fermentados na gastronomia

Negócios

Ele passou 15 anos na construção civil e usou essa visão de negócios para virar multimilionário

Líderes Extraordinários

Liderar na era da IA não é sobre tecnologia. É sobre você.

Mercados

Ibovespa ensaia recuperação após queda de 7% em um mês; dólar segue acima de R$ 5