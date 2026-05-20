Esporte

O caso de espionagem que mudou os playoffs ingleses

Expulsão dos playoffs revoltou elenco, que pode processar o clube caso punição seja mantida

Torcedores do Southampton: clube deve ser mantido na segunda divisão inglesa

Torcedores do Southampton: clube deve ser mantido na segunda divisão inglesa

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de maio de 2026 às 11h30.

Os atletas do Southampton estudam processar o clube após a equipe ser expulsa dos playoffs de acesso para a Premier League. A equipe está sendo acusada de espionagem.

Segundo o The Athletic, parte do elenco irá tomar medidas judiciais caso a punição dada pela Comissão Disciplinar da EFL seja mantida.

Na última terça-feira, 19, os jogadores receberam a punição de que seriam expulsos da competição nesta temporada. A informação foi recebida com muita fúria por parte dos atletas. Jogadores tiveram seus salários reduzidos em 40% após a queda para a segunda divisão em 2025/26. A promessa era que os valores seriam restabelecidos em caso de retorno à elite.

Há a previsão de uma reunião entre o clube e os atletas nesta quarta-feira, 20, para tentar encontrar uma resolução para o caso.

Relembre o caso

Após toda a temporada da segunda divisão inglesa, o Southampton disputou as semifinais dos playoffs e venceu o Middlesbrough. Com a vitória, classificou-se para a final diante do Hull City, em jogo único, valendo vaga na primeira divisão.
No entanto, nos últimos dias passou a circular uma foto de William Salt, membro da comissão técnica do Southampton, filmando o treinamento do adversário da semifinal.
O caso foi levado à Comissão Disciplinar da EFL, que decidiu punir o Southampton com a exclusão da competição e dar a vaga ao adversário.
Com a decisão, Hull City x Middlesbrough decidem a vaga na elite do futebol inglês no próximo sábado, 23.  Antes deles, o Coventry City e o Ipswich Town já haviam conseguido o acesso.
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