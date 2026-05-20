O caso de espionagem que mudou os playoffs ingleses

Os atletas do Southampton estudam processar o clube após a equipe ser expulsa dos playoffs de acesso para a Premier League. A equipe está sendo acusada de espionagem.

Segundo o The Athletic, parte do elenco irá tomar medidas judiciais caso a punição dada pela Comissão Disciplinar da EFL seja mantida.

Na última terça-feira, 19, os jogadores receberam a punição de que seriam expulsos da competição nesta temporada. A informação foi recebida com muita fúria por parte dos atletas. Jogadores tiveram seus salários reduzidos em 40% após a queda para a segunda divisão em 2025/26. A promessa era que os valores seriam restabelecidos em caso de retorno à elite.