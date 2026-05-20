Liderar na era da IA não é sobre tecnologia. É sobre você.

Passei boa parte da minha carreira em ambientes onde a maior inovação tecnológica do mês era a atualização de um sistema legado que ninguém entendia direito. Reuniões decidiam mais do que dados. Intuição valia tanto quanto planilha. E a liderança se construía, sobretudo, no olho no olho, na caminhada pelo corredor, na discussão que acontecia depois da conversa.

Hoje vivo em um mundo radicalmente diferente. E essa mudança não é sutil. Ela é exponencial.

Quando comecei a usar o ChatGPT, ainda nos primeiros meses após seu lançamento em novembro de 2022, antes de a ferramenta virar assunto em qualquer roda de executivos no Brasil, fiz questão de levá-lo para o meu entorno. Não porque fosse deslumbrado por isso, mas porque enxerguei algo que me parecia óbvio: aquilo mudaria a forma como trabalhamos, pensamos e lideramos. O que não esperava é que a velocidade dessa mudança fosse me ensinar tanto sobre o que significa, de fato, ser um líder hoje.

O problema de parar no primeiro andar

Adotar o ChatGPT foi um começo. Mas tecnologia exponencial não espera quem se acomoda. Fiquei algum tempo achando que dominar uma ferramenta era o suficiente para estar na vanguarda. Enganei a mim mesmo. Enquanto olhava para um lado, surgiram dezenas de outras soluções: agentes autônomos, ferramentas de geração de imagens, vídeos, códigos, análise de dados em tempo real. A IA não evoluiu em linha reta. Ela explodiu em todas as direções ao mesmo tempo.

A curiosidade deixou de ser um traço desejável e passou a ser uma competência obrigatória. O líder que para de se perguntar "o que mais existe, o que mais posso aprender, o que mais posso questionar?" está, silenciosamente, ficando para trás.

As ferramentas certas, bem utilizadas, liberam um recurso que sempre foi escasso: tempo. Ao delegar à inteligência artificial as tarefas que consomem energia sem exigir profundidade, sobra espaço para o que realmente diferencia um líder: pensar com clareza sobre o que importa, tomar decisões em contextos ambíguos, desenvolver pessoas e construir cultura.

Mas há um risco silencioso. Usar IA sem entender o que se está usando é como acelerar num carro que você não sabe frear. A produtividade sem direcionamento pode apenas precipitar erros ou reforçar a mediocridade. Não basta delegar esse entendimento. É necessário vivê-lo. Clareza sobre o propósito de cada ferramenta não é detalhe técnico. É responsabilidade de gestão.

O que a máquina não faz

Nos últimos meses, quanto mais me aprofundei no universo das ferramentas digitais, mais percebi o valor insubstituível do que é genuinamente humano. Não é nostalgia. É uma constatação prática.

A tecnologia escala processos. Mas são as pessoas que dão significado ao que está sendo construído. A IA é extraordinária para processar, sintetizar, sugerir, automatizar. Mas ela não sente o peso de uma decisão difícil. Não percebe que alguém da equipe está sobrecarregado antes de ele pedir socorro. Não consegue criar o tipo de confiança que faz uma pessoa arriscar-se, errar e aprender sem medo de julgamento.

Empatia, inteligência emocional, criatividade que nasce da experiência vivida, visão estratégica construída ao longo de anos de acerto e erro, humildade para reconhecer o que se desconhece e conexão real com pessoas: isso não está em nenhum modelo de linguagem. A IA potencializa. Ela não substitui ambição, disciplina e pensamento crítico. E é exatamente por isso que esses valores serão cada vez mais relevantes.

O líder precisa ser, ao mesmo tempo, um acelerador de adoção tecnológica e um guardião da essência humana das organizações. Precisa estimular velocidade sem perder profundidade. Exigir performance sem perder conexão.

O papel do líder na aceleração do time

Há uma responsabilidade que pouco se discute nas conversas sobre transformação digital: a do líder como agente de velocidade do seu entorno. Não é suficiente evoluir individualmente. O líder que cresce sozinho numa era de mudança exponencial deixa um rastro de defasagem na equipe que lidera.

Inspirar adoção, criar ambientes seguros para o aprendizado de novas ferramentas, celebrar a curiosidade e questionar a acomodação com a mesma firmeza com que se cobra resultado: isso é gestão na era da IA. Isso exige que o líder seja, antes de tudo, um exemplo vivo. Não o mais técnico da sala, mas o mais comprometido com a evolução contínua.

A velocidade de aprendizado necessária hoje é diferente de tudo que vivemos no passado. Não estamos falando de ciclos de dois ou três anos para absorver uma nova tecnologia. Estamos falando de meses. Às vezes semanas.

Uma oportunidade que não se repetirá

Não acredito que profissionais medianos se tornem extraordinários apenas por usar IA. Mas acredito, com igual convicção, que estamos diante de uma janela única de nivelamento de conhecimento e aceleração de crescimento que dificilmente se repetirá em nossa vida profissional.

A IA democratiza o acesso à informação, à produção e à análise de uma forma sem precedentes. Quem aproveitar esse momento com intencionalidade e com a clareza de que tecnologia é meio, não fim, vai sair na frente de uma forma que seria impossível em qualquer outra era.

O líder que entende esse momento deixa de ser apenas um gestor de resultados e passa a ser um construtor de capacidade.

Porque, no fim, não é sobre tecnologia. É sobre quem consegue evoluir na velocidade que ela exige.

E essa é a maior responsabilidade da liderança atual.