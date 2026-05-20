Santos x San Lorenzo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Neymar: jogador ficará de fora da partida contra o San Lorenzo (EFE/Guilherme Dionizio)

Carolina Ingizza
Publicado em 20 de maio de 2026 às 11h30.

Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

O Peixe entra pressionado após derrota no Campeonato Brasileiro e precisa vencer para seguir com chances de terminar a fase de grupos na liderança da chave.

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos teve interrompida no último domingo a sequência de sete partidas sem derrota na temporada ao perder para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

A atuação da equipe gerou críticas do técnico Cuca, que afirmou ser necessário dar uma resposta ao torcedor já no confronto contra o San Lorenzo.

O treinador santista terá problemas importantes para escalar o time. O principal desfalque é Neymar, convocado para a Copa do Mundo e em recuperação de dores na panturrilha direita.

Também estão fora Luan Peres, afastado pelo protocolo de concussão, além de João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano, todos lesionados.

Como chega o San Lorenzo para o confronto?

Eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino pelo River Plate, o San Lorenzo passou a última semana focado exclusivamente no duelo pela Sul-Americana.

A equipe comandada por Gustavo Álvarez só voltará a atuar nas competições nacionais em 6 de junho, contra o Deportivo Riestra, pela Copa Argentina.

Onde assistir Santos x San Lorenzo ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo Santos x San Lorenzo hoje?

O jogo acontece às 19h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal e Gabigol.

San Lorenzo (Técnico: Gustavo Álvarez)
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino (Facundo Gulli), Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios e Mathias De Ritis; Alexis Cuello e Rodrigo Auzmendi.

