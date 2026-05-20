Santos x San Lorenzo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Neymar: jogador ficará de fora da partida contra o San Lorenzo (EFE/Guilherme Dionizio)
Publicado em 20 de maio de 2026 às 11h30.
Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.
O Peixe entra pressionado após derrota no Campeonato Brasileiro e precisa vencer para seguir com chances de terminar a fase de grupos na liderança da chave.
O Santos teve interrompida no último domingo a sequência de sete partidas sem derrota na temporada ao perder para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.
A atuação da equipe gerou críticas do técnico Cuca, que afirmou ser necessário dar uma resposta ao torcedor já no confronto contra o San Lorenzo.
O treinador santista terá problemas importantes para escalar o time. O principal desfalque é Neymar, convocado para a Copa do Mundo e em recuperação de dores na panturrilha direita.
Também estão fora Luan Peres, afastado pelo protocolo de concussão, além de João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano, todos lesionados.
Eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino pelo River Plate, o San Lorenzo passou a última semana focado exclusivamente no duelo pela Sul-Americana.
A equipe comandada por Gustavo Álvarez só voltará a atuar nas competições nacionais em 6 de junho, contra o Deportivo Riestra, pela Copa Argentina.
A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal e Gabigol.
San Lorenzo (Técnico: Gustavo Álvarez)
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino (Facundo Gulli), Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios e Mathias De Ritis; Alexis Cuello e Rodrigo Auzmendi.