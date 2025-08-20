Conheça o time que foi fundado com US$ 500 e hoje é avaliado em mais de US$ 10 bilhões

A avaliação das franquias da NFL feita pela empresa de insights Sportico, em 2025, revelou que mais uma vez o Dallas Cowboys é a equipe mais valiosa, avaliada em impressionantes US$ 12,8 bilhões — valor que também a torna a maior franquia esportiva do mundo.

Esse número evidencia o quanto os valores das equipes dispararam nos últimos anos: em 2020, os Cowboys valiam US$ 6,43 bilhões, ou seja, o valor dobrou em apenas cinco anos, segundo o MarketWatch.

Esse crescimento acelerado, impulsionado por contratos de direitos de transmissão que ultrapassam US$ 110 bilhões, tem tornado a compra de times inviável até mesmo para alguns bilionários.

Negócio apenas para os 'muito' bilionários

Durante décadas, era comum que uma equipe esportiva tivesse um único proprietário com controle majoritário. Hoje, bilionários e fundos de investimento estão se unindo para comprar franquias. Essas parcerias se tornaram padrão à medida que os valores continuam a subir, segundo o MarketWatch.

Recentemente, algumas equipes foram adquiridas por grupos liderados por bilionários. Bill Chisholm, diretor de investimentos da STG Partners, liderou um consórcio que comprou o Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões em 2025.

Já Josh Harris, cofundador da Apollo Global Management, encabeçou o grupo que adquiriu o Washington Commanders por US$ 6,05 bilhões em 2023. Esse grupo incluía 12 investidores, entre eles o bilionário Mitchel Rales (também dono do Crystal Palace FC, da Premier League) e o ex-astro da NBA Magic Johnson.

O aumento no valor das franquias nas últimas décadas é impressionante. Segundo o relatório “Getting in the Game: The Future of Sports Investing”, do Goldman Sachs, o valor acumulado das equipes da NFL cresceu mais de 1.100% entre 2000 e 2023.

Um caso muito emblemático é o do New York Giants, dono de quatro títulos do Super Bowl. As famílias Mara e Tisch dividem a propriedade dos Giants. Bob Tisch comprou 50% da equipe por cerca de US$ 75 milhões em 1991, enquanto Tim Mara, avô do atual CEO John Mara, fundou o time em 1925 por apenas US$ 500. Hoje, o time vale US$ 10,25 bilhões, um aumento quase incalculável de 2.049.999.900%

Com os preços chegando à casa dos bilhões, poucos indivíduos conseguem bancar uma compra sozinhos. A aquisição do Denver Broncos por US$ 4,6 bilhões em 2022 pelos Waltons — herdeiros do império Walmart — mostrou que apenas os ultrarricos ainda conseguem fazer esse tipo de investimento, e mesmo eles podem hesitar diante de valores ainda maiores.

“O crescimento das avaliações superou a capacidade de indivíduos de alto patrimônio líquido de adquirir controle acionário das equipes”, afirma o relatório do Goldman Sachs.

Atualmente, há três franquias da NFL avaliadas em mais de US$ 10 bilhões — algo único entre todas as ligas esportivas do mundo. O valor mediano de uma equipe da NFL é de US$ 6,5 bilhões, um aumento de cerca de 116% em relação a 2020.

Confira as franquias mais valiosas da NFL em 2025, segundo a Sportico:

1. Dallas Cowboys – US$ 12,8 bilhões

A equipe mais icônica da NFL pertence a Jerry Jones, que a comprou por US$ 150 milhões em 1989. Jones fez fortuna no setor de perfuração de petróleo e hoje tem um patrimônio estimado em US$ 16,2 bilhões.

2. Los Angeles Rams – US$ 10,43 bilhões

Os Rams, que se mudaram de St. Louis para Los Angeles em 2016, são propriedade de Stan Kroenke, que adquiriu o time por US$ 750 milhões em 2010. Kroenke também é dono majoritário do Arsenal FC, do Denver Nuggets (NBA) e do Colorado Avalanche (NHL), entre outros.

3. New York Giants – US$ 10,25 bilhões

As famílias Mara e Tisch dividem a propriedade dos Giants. Bob Tisch comprou 50% da equipe por cerca de US$ 75 milhões em 1991, enquanto Tim Mara, avô do atual CEO John Mara, fundou o time em 1925 por apenas US$ 500.

4. New England Patriots – US$ 8,76 bilhões

Robert Kraft comprou os Patriots por US$ 172 milhões em 1994 e liderou a equipe em seis conquistas do Super Bowl. Seu patrimônio é estimado em US$ 11,8 bilhões. Ele também é dono do New England Revolution, da MLS.

5. San Francisco 49ers – US$ 8,6 bilhões

A família York e DeBartolo são os principais proprietários dos 49ers, com Jed York como dono controlador. Edward DeBartolo Sr. comprou o time por US$ 13 milhões em 1977.