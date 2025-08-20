Conheça o time que foi fundado com US$ 500 e hoje é avaliado em mais de US$ 10 bilhões

Atualmente, há três franquias da NFL avaliadas em mais de US$ 10 bilhões — algo único entre todas as ligas esportivas do mundo (Kim Klement/USA TODAY Sports/Reuters)
Repórter
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15h05.
A avaliação das franquias da NFL feita pela empresa de insights Sportico, em 2025, revelou que mais uma vez o Dallas Cowboys é a equipe mais valiosa, avaliada em impressionantes US$ 12,8 bilhões — valor que também a torna a maior franquia esportiva do mundo.
Esse número evidencia o quanto os valores das equipes dispararam nos últimos anos: em 2020, os Cowboys valiam US$ 6,43 bilhões, ou seja, o valor dobrou em apenas cinco anos, segundo o MarketWatch.
Esse crescimento acelerado, impulsionado por contratos de direitos de transmissão que ultrapassam US$ 110 bilhões, tem tornado a compra de times inviável até mesmo para alguns bilionários.
Durante décadas, era comum que uma equipe esportiva tivesse um único proprietário com controle majoritário. Hoje, bilionários e fundos de investimento estão se unindo para comprar franquias. Essas parcerias se tornaram padrão à medida que os valores continuam a subir, segundo o MarketWatch.
Recentemente, algumas equipes foram adquiridas por grupos liderados por bilionários. Bill Chisholm, diretor de investimentos da STG Partners, liderou um consórcio que comprou o Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões em 2025.
Já Josh Harris, cofundador da Apollo Global Management, encabeçou o grupo que adquiriu o Washington Commanders por US$ 6,05 bilhões em 2023. Esse grupo incluía 12 investidores, entre eles o bilionário Mitchel Rales (também dono do Crystal Palace FC, da Premier League) e o ex-astro da NBA Magic Johnson.
O aumento no valor das franquias nas últimas décadas é impressionante. Segundo o relatório “Getting in the Game: The Future of Sports Investing”, do Goldman Sachs, o valor acumulado das equipes da NFL cresceu mais de 1.100% entre 2000 e 2023.
Um caso muito emblemático é o do New York Giants, dono de quatro títulos do Super Bowl. As famílias Mara e Tisch dividem a propriedade dos Giants. Bob Tisch comprou 50% da equipe por cerca de US$ 75 milhões em 1991, enquanto Tim Mara, avô do atual CEO John Mara, fundou o time em 1925 por apenas US$ 500. Hoje, o time vale US$ 10,25 bilhões, um aumento quase incalculável de 2.049.999.900%
Com os preços chegando à casa dos bilhões, poucos indivíduos conseguem bancar uma compra sozinhos. A aquisição do Denver Broncos por US$ 4,6 bilhões em 2022 pelos Waltons — herdeiros do império Walmart — mostrou que apenas os ultrarricos ainda conseguem fazer esse tipo de investimento, e mesmo eles podem hesitar diante de valores ainda maiores.
“O crescimento das avaliações superou a capacidade de indivíduos de alto patrimônio líquido de adquirir controle acionário das equipes”, afirma o relatório do Goldman Sachs.
Atualmente, há três franquias da NFL avaliadas em mais de US$ 10 bilhões — algo único entre todas as ligas esportivas do mundo. O valor mediano de uma equipe da NFL é de US$ 6,5 bilhões, um aumento de cerca de 116% em relação a 2020.
Confira as franquias mais valiosas da NFL em 2025, segundo a Sportico:
A equipe mais icônica da NFL pertence a Jerry Jones, que a comprou por US$ 150 milhões em 1989. Jones fez fortuna no setor de perfuração de petróleo e hoje tem um patrimônio estimado em US$ 16,2 bilhões.
Os Rams, que se mudaram de St. Louis para Los Angeles em 2016, são propriedade de Stan Kroenke, que adquiriu o time por US$ 750 milhões em 2010. Kroenke também é dono majoritário do Arsenal FC, do Denver Nuggets (NBA) e do Colorado Avalanche (NHL), entre outros.
As famílias Mara e Tisch dividem a propriedade dos Giants. Bob Tisch comprou 50% da equipe por cerca de US$ 75 milhões em 1991, enquanto Tim Mara, avô do atual CEO John Mara, fundou o time em 1925 por apenas US$ 500.
Robert Kraft comprou os Patriots por US$ 172 milhões em 1994 e liderou a equipe em seis conquistas do Super Bowl. Seu patrimônio é estimado em US$ 11,8 bilhões. Ele também é dono do New England Revolution, da MLS.
A família York e DeBartolo são os principais proprietários dos 49ers, com Jed York como dono controlador. Edward DeBartolo Sr. comprou o time por US$ 13 milhões em 1977.