NBA aprova venda do Boston Celtics por R$ 33 bilhões, recorde nos esportes dos EUA

A venda do Boston Celtics, maior campeão da NBA, está perto de se tornar oficial. Nesta quarta-feira, o conselho de presidentes de franquias da liga aprovou a transação por unanimidade.

O time com 18 troféus da principal liga de basquete do mundo será comprado pelo empresário Bill Chisholm, que lidera um grupo com outros investidores e pagará 6,1 bilhões de dólares (quase R$ 33 bilhões), um recorde nos esportes americanos.

Mas não é só o Boston que vai mudar de dono. O Portland Trail Blazers também será vendido, mas por um preço muito menor menor: 4,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 22,6 bilhões).

Rivais até nas transações

Na NBA, a maior rivalidade é entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, com o time da Califórnia tendo 17 troféus Larry O'Brien. Porém, as duas franquias também rivalizam fora das quadras. Até o momento, o negócio envolvendo o time de Massachussetts é o maior da NBA. Porém, deve ser superado pela venda do Los Angeles Lakers, que ainda precisa de aprovação da NBA e gira em torno de US$ 10 bilhões (algo em torno de R$ 54 bilhões). Dono dos Celtics