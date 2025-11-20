Virginia Fonseca é a namorada de jogador de futebol mais rica do mundo

A brasileira Virginia Fonseca, namorada do jogador Vini Jr., lidera o ranking das WAGs — sigla em inglês para esposas ou namoradas de atletas — mais ricas do mundo, segundo levantamento da Glam Set & Match.

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 78 milhões, a influencer e empresária supera nomes conhecidos como Victoria Beckham e Antonela Roccuzzo

Veja o ranking completo:

Virginia Fonseca

Patrimônio líquido: US$ 78 milhões

Namorada de Vinicius Junior Victoria Beckham

Patrimônio líquido: US$ 70 milhões

Cônjuge de David Beckham Anna Lewandowska

Patrimônio líquido: US$ 63 milhões

Cônjuge de Robert Lewandowski Leigh-Anne Pinnock

Patrimônio líquido: US$ 27 milhões

Cônjuge de Andre Gray Sloane Stephens

Patrimônio líquido: US$ 20 milhões

Cônjuge de Jozy Altidore Antonela Roccuzzo

Patrimônio líquido: US$ 20 milhões

Cônjuge de Lionel Messi Perrie Edwards

Patrimônio líquido: US$ 20 milhões

Cônjuge de Alex Oxlade-Chamberlain Coleen Rooney

Patrimônio líquido: US$ 19 milhões

Cônjuge de Wayne Rooney Becky G

Patrimônio líquido: US$ 17 milhões

Parceira de Sebastian Lletget Christine Lampard

Patrimônio líquido: US$ 13 milhões

Cônjuge de Frank Lampard

De onde vem a fortuna de Virginia?