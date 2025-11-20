Virginia Fonseca é a namorada de jogador de futebol mais rica do mundo

A brasileira Virginia Fonseca, namorada do jogador Vini Jr., lidera o ranking das WAGs — sigla em inglês para esposas ou namoradas de atletas — mais ricas do mundo, segundo levantamento da Glam Set & Match.
Com um patrimônio líquido estimado em US$ 78 milhões, a influencer e empresária supera nomes conhecidos como Victoria Beckham e Antonela Roccuzzo
Veja o ranking completo:
- Virginia Fonseca
Patrimônio líquido: US$ 78 milhões
Namorada de Vinicius Junior
- Victoria Beckham
Patrimônio líquido: US$ 70 milhões
Cônjuge de David Beckham
- Anna Lewandowska
Patrimônio líquido: US$ 63 milhões
Cônjuge de Robert Lewandowski
- Leigh-Anne Pinnock
Patrimônio líquido: US$ 27 milhões
Cônjuge de Andre Gray
- Sloane Stephens
Patrimônio líquido: US$ 20 milhões
Cônjuge de Jozy Altidore
- Antonela Roccuzzo
Patrimônio líquido: US$ 20 milhões
Cônjuge de Lionel Messi
- Perrie Edwards
Patrimônio líquido: US$ 20 milhões
Cônjuge de Alex Oxlade-Chamberlain
- Coleen Rooney
Patrimônio líquido: US$ 19 milhões
Cônjuge de Wayne Rooney
- Becky G
Patrimônio líquido: US$ 17 milhões
Parceira de Sebastian Lletget
- Christine Lampard
Patrimônio líquido: US$ 13 milhões
Cônjuge de Frank Lampard
De onde vem a fortuna de Virginia?
- Negócios: A principal fonte de riqueza de Virginia é a marca de cosméticos, a WePink, que faturou R$ 378 milhões em dois anos de operação. Ela também é dona da WePink Suplementos, que gerou R$ 107 milhões no primeiro trimestre de 2024; da marca de produtos infantis Maria's Baby e da agência de influenciadores Talismã Digital.
- Contratos milionários: uma das estratégias que mais gerou polêmica na trajetória de Virginia foi a atuação em campanhas publicitárias, especialmente relacionadas a apostas online. Em 2022, ela assinou um contrato com a plataforma Esportes da Sorte, que garantiu um adiantamento de R$ 50 milhões e uma comissão de 30% sobre as perdas de apostadores que acessassem a plataforma por seu link. Após encerrar esse contrato, Virginia fechou um novo acordo com a Blaze, que, segundo estimativas, pode gerar até R$ 29 milhões anualmente.
- Mansões e aeronaves: em conjunto com o marido, Virginia investiu em imóveis luxuosos como uma mansão em Goiânia avaliada em R$ 4,6 milhões e uma casa na cidade litorânea de Mangaratiba. Eles também possuem um jatinho Citation Excel, avaliado em R$ 50 milhões, e outro modelo, o Cessna Citation Sovereign, que custou até R$ 29 milhões.
- Carreira na televisão e outras fontes de renda: em 2024, ela estreou como apresentadora no SBT com o programa "Sabadou com Virginia". O salário na emissora é estimado em R$ 40 mil a R$ 60 mil mensais, o que acrescenta uma nova fonte de receita à sua impressionante fortuna. Além disso, Virginia também ganha com contratos publicitários, especialmente em setores como moda e beleza, e com parcerias estratégicas com marcas de renome no Brasil. Os valores, porém, não costumam ser revelados.